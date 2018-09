Maltempo | nubifragi nel veronese | allagamenti nelle Marche

Maltempo Veneto : firmato lo stato di crisi per le aree colpite dai nubifragi : Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato questa mattina lo stato di crisi per Verona e le zone della provincia scaligera colpite dai violenti nubifragi di ieri che hanno creato danni ad abitazioni, impianti, opere pubbliche e strutture industriali e produttive. “Chiederemo al governo non soltanto la dichiarazione dello stato di emergenza ma anche una attenzione particolare a cittadini e imprese”, assicura Zaia. “Ho seguito per ...

Maltempo, bombe d'acqua e allagamenti: Video. Frane nelle Marche, disagi anche in Friuli: le ultime notizie. Una tromba d'aria ha seminato il panico a Napoli

Maltempo - nubifragio lungo la costa a Fermo : allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto dalle 13:30 sulla costa fermana, causando disagi e allagamenti delle strade e delle abitazioni private. In particolare la situazione è critica a Porto Sant’Elpidio dove la polizia locale è al lavoro per evitare la percorrenza di tratti allagati della Ss16 e di alcuni sottopassi cittadini. Stessa situazione a Porto San Giorgio, mentre a Casabianca di Fermo un’auto e’ rimasta bloccata in un ...

Maltempo - Settembre inizia all’insegna dell’Autunno su gran parte d’Italia : goccia fredda in azione al Centro/Nord - nubifragi e temperature in picchiata : 1/13 ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al Maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...

Allerta Meteo - incubo Maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Allerta sul Lago Maggiore : da venerdì Maltempo e rischio nubifragi : Il caldo di fine estate, con massime oltre i 30 gradi, sta per essere scalzato dal transito di un fronte perturbato di origine atlantica che venerdì dovrebbe portare un’ondata di temporali, con rischio di nubifragi – avvisa la Smi (Società Meteorologica Italiana) – sull’area del Lago Maggiore e “pioggia molto abbondante” sul Verbano nel suo insieme. I temporali, tuttavia, dovrebbero interessare anche il ...

Maltempo Puglia - nubifragio in Gargano : la Regione chiederà lo stato di calamità : La Regione Puglia procederà a una ricognizione dei danni causati dal Maltempo nel Gargano per una richiesta di declaratoria dello stato di calamità: lo ha reso noto l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia. “Siamo in contatto con i Comuni e le associazioni di categoria che monitorano costantemente il territorio. Non appena l’allerta meteo sara’ rientrata avremo un quadro dettagliato dei ...

Maltempo - grandine e nubifragio sul Gargano : camping evacuati e danni alla linea ferroviaria : Il Maltempo continua a fare danni in Italia. Nel Gargano, in provincia di Foggia, violente precipitazioni e chicchi di grandine grandi come noci hanno costretto ad evacuare alcuni camping oltre a creare disagi alla rete ferroviaria. I vigili del fuoco: "Se la situazione non migliora ci saranno enormi problemi".Continua a leggere

Maltempo Gargano - grandine e nubifragi : danni a linea ferroviaria e campeggi evacuati : Pioggia, grandine e nubifragi. Il Maltempo che nella giornata di ieri, 26 agosto, si è abbattuto nel Gargano,ha creato diversi disagi, soprattutto a Rodi Garganico (in provincia di Foggia), nella zona poco distante di ‘Lido del Sole‘. La linea ferroviaria nel tratto Ischitella–Rodi Garganico–San Menaio è stata danneggiata dall’acqua e dal fango dei vicini canali esondati che hanno ricoperto i binari e in molti ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Gargano - danni alla linea ferroviaria : L’ondata di Maltempo che ha investito nella serata di ieri il Gargano, con piogge e grandine, ha danneggiato la linea ferroviaria nel tratto Ischitella-Rodi Garganico-San Menaio. L’acqua e il fango esondati dai canali hanno invaso i binari e, in molti tratti, portato via la ghiaia della massicciata. Stessa situazione per le arterie stradali come la litoranea tra Rodi Garganico e San Menaio. Le Ferrovie del Gargano rendono noto che, ...

Maltempo - grandine e nubifragi : coltivazioni distrutte - milioni di euro di danni : Si aggrava il conto dei danni nelle campagne a causa dell’ultima ondata di Maltempo di un pazzo agosto che ha colpito a macchia di leopardo da nord a sud con grandine e nubifragi che hanno distrutto le coltivazioni prossime alla raccolta: il dato emerge dal bilancio tracciato dalla Coldiretti sugli effetti di una perturbazione anomala che ha spezzato l’estate con milioni di euro di danni e la necessità di avviare le verifiche per la ...

Maltempo - nubifragi sulla costa in Molise : allagamenti e soccorsi : Violenta ondata di Maltempo sul litorale molisano: molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). A Termoli all’inizio del lungomare un’autovettura con una famiglia a bordo e’ stato soccorsa perche’ sommersa dall’acqua. Sempre su viale Cristoforo Colombo un gazebo è volato dai lidi precipitando sull’asfalto ...

Maltempo - furiosi temporali spazzano via l’estate nella notte al Nord Italia : nubifragi e temperature in picchiata - è già autunno [FOTO e VIDEO] : 1/4 Il forte temporale di stasera a Trieste - Foto di Christian Salvi ...