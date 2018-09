Maltempo nel Veronese | automobilisti bloccati e portati in salvo dai pompieri Dichiarato

Maltempo in Veneto : allagamenti nel Veronese - salvati automobilisti bloccati : Maltempo e allagamenti nel Veronese: le squadre Speleo Alpini Fluviali hanno tratto in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati in auto nelle strade sommerse. Ai pompieri sono giunte oltre 180 richieste di soccorso da ieri pomeriggio (al momento sono 50 gli interventi da verificare e portare a termine). I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, stanno liberando dall’acqua diversi scantinati, rimesse e ...

Maltempo - BOMBE D'ACQUA E ALLAGAMENTI/ Video ultime notizie : frane nelle Marche - disagi anche in Friuli : MALTEMPO, BOMBE D'ACQUA e ALLAGAMENTI: Video. frane nelle Marche, disagi anche in Friuli: le ultime notizie. Una tromba d'aria ha seminato il panico a Napoli(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:48:00 GMT)

Maltempo : forti ma brevi temporali nel Pistoiese e a Lucca : forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio prima nel Pistoiese e poi sulla citta’ di Lucca. Non molti i danni anche se i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcuni scantinati e qualche garage allagati dalle fogne che non hanno retto l’improvvisa quantita’ di acqua caduta in pochi minuti, e per qualche ramo caduto. Problemi nel centro storico di Pistoia dove un pezzo di cornicione del palazzo del ...

Ondata di Maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Maltempo - l’allerta di Confcooperative : “Rischio crolli nel 91% dei Comuni” : Dal 2015 a oggi è salita dall’88% al 91% la percentuale dei Comuni italiani esperti al rischio di frane e si calcola che siano quasi 83.000 le industrie e i servizi in zone ad alta pericolosità. E’ quanto indica il centro studi della Confcooperative, rielaborando dati dell’Ispra. “E’ a rischio il 91% dei comuni italiani (88% nel 2015) e oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in queste aree ad alta ...

Maltempo : bombe d'acqua e frane nelle Marche - allagamenti in Friuli : Situazione critica a Jesi e nella Vallesina in provincia di Ancona. Allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. A Lignano Sabbiadoro oltre 60 richieste di intervento ai vigili del fuoco

Maltempo - bombe d’acqua nelle Marche : allagamenti e frane : Una violenta ondata di Maltempo si e’ abbattuta nel primo pomeriggio sulle Marche, provocando disagi e allagamenti. La situazione piu’ critica a Jesi e nella Vallesina, in provincia di Ancona, colpita una bomba d’acqua. Allagato il pronto soccorso dell’ospedale ‘Carlo Urbani’, strade e quartieri alla base del centro storico, case, negozi e garage. In via Roma e’ crollato un muretto di contenimento. In ...

Maltempo - tempesta nella Cina meridionale : morte 2 persone - 127.000 evacuati : Forte Maltempo nella Cina meridionale, che sta causando ingenti danni e disagi. Due persone sono morte e 127.000 sono stati gli evacuati. Il governo cinese ha evacuato 127 mila persone dalla provincia meridionale di Guangdong a causa delle forti piogge. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Le intense precipitazioni, che hanno colpito piu’ di 1,2 milioni di persone nell’est della provincia, hanno provocato due ...

Maltempo sulla Granda nella notte - cade un albero a Montà d'Alba : Il Maltempo che sta colpendo il Nord Italia in queste ore ha coinvolto anche la nostra provincia seppure in misura minore. Perturbazioni e fenomeni temporaleschi hanno interessato gran parte della ...

Maltempo Piemonte : temporali sul nord della regione - 71 mm nel Novarese : L’attesa perturbazione proveniente dal nord Europa è giunta in Piemonte nella tarda serata di ieri: nell’area settentrionale della regione si sono verificati temporali che hanno fatto registrare (stazioni meteo Arpa) 71 mm a Varallo Pombia (Novara), 59.2 mm sul Mottarone, sopra Stresa (Vco), 51 mm a Momo Agogna (Novara), 50.6 mm a Pettinengo (Biella), 37.4 mm a Brosso (Torino). Nelle prossime ore, secondo Arpa, le precipitazioni si ...

Allerta Meteo : nell’ultimo giorno di Agosto arriva il Maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE] : 1/14 ...

Previsioni Meteo Europa : torna il caldo su gran parte del continente mentre nel Mediterraneo si scatenerà il Maltempo [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo Veneto : la colonnina di mercurio tornerà su valori nella norma : Dopo l’abbassamento delle temperature massime a 25°C, in Veneto la colonnina di mercurio tornerà su valori nella norma, raggiungendo i 30°C; per quel che riguarda le minime, dai 17°C – riporta l’Agenzia regionale per l’ambiente Arpa Veneto – si passerà dalla media di 16°C ai 14°C. Le minime della notte nelle province della regione sono state di 7°C a Belluno, 11°C a Vicenza, Padova e Treviso, 12°C a Verona, 13°C a ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Gargano - danni alla linea ferroviaria : L’ondata di Maltempo che ha investito nella serata di ieri il Gargano, con piogge e grandine, ha danneggiato la linea ferroviaria nel tratto Ischitella-Rodi Garganico-San Menaio. L’acqua e il fango esondati dai canali hanno invaso i binari e, in molti tratti, portato via la ghiaia della massicciata. Stessa situazione per le arterie stradali come la litoranea tra Rodi Garganico e San Menaio. Le Ferrovie del Gargano rendono noto che, ...