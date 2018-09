Maltempo - ancora piogge da Nord a Sud. Da martedì torna il sole : Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Da martedì torna il sole La Protezione civile ha previsto un’allerta arancione per la Lombardia e allerta gialla per le altre zone della Penisola, dal Friuli alla Puglia. L’alta pressione dovrebbe tornare a inizio settimana, ma giovedì o venerdì è in arrivo un’altra ...

Meteo - Maltempo al Nord e prima neve a Cortina/ Ultime notizie : ancora Bora e temporali al Sud in serata : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Maltempo : la strada sul passo Stalle ancora chiusa dopo la frana : Rimane chiusa per frana la strada provinciale passo Stalle, in Alto Adige. La grande frana si era staccata ieri pomeriggio dal pendio sovrastante la strada provinciale che porta al confine con l’Austria. Una parte della strada e l’accesso all’adiacente tunnel dal lato italiano del passo, ovvero quello che parte da Anterselva, è chiusa al traffico, e la strada provinciale rimarra’ off limits sino almeno ...

Diciotti in balìa del Maltempo. Ma dalla Ue ancora silenzio : Notte difficile a causa del maltempo e della pioggia per i 177 migranti a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, ma per i quali non è stato autorizzato dal Viminale lo sbarco. Si tratta per i migranti della seconda notte nel porto etneo, della settima in mare. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando il maltempo non consente di stare ...

Ancora Maltempo in tutta Italia : nei prossimi giorni resta il caldo ma rischio nubifragi da Nord a Sud : Allerta gialla della Protezione civile in sei regioni compresa la Calabria, appena colpita dalla tragedia del Pollino. Dal weekend una perturbazione scandinava farà abbassare le temperature

Maltempo - grandine a Roma : ancora chiuso l’accesso a Piazza del Popolo [FOTO] : 1/9 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Maltempo in Liguria Ancora allerta arancione - Ferragosto col sole : Tags: allerta arancione cronaca genova La Spezia notizie Liguria previsioni meteo savona temporali Precedente

Allerta meteo della Protezione Civile : ancora Maltempo a Nord – Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Continuano gli effetti provocati dalle correnti di aria fresca provenienti dalla Francia con fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora Maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora Maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Ancora Maltempo in Calabria - tromba d’aria a Castrovillari [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il terri