M5S | Rossi | impossibili alleanze Sinistra riconquisti i loro elettori

Reddito di cittadinanza - Castelli (M5S) : “È misura necessaria. Sarà nella prossima legge di Bilancio e partirà dal 2019” : “Il Reddito di cittadinanza? Per noi è una misura necessaria: Sarà nella prossima legge di Bilancio e partirà dal 2019″. A dirlo, alla festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta, è il viceministro all’Economia, Laura Castelli. “Faremo il Reddito di cittadinanza con risorse che ci sono già – ha spiegato – ma che negli anni scorsi sono risultate improduttive, o non hanno funzionato, e con ...

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5S è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei prossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

Pino Cabras - M5S - : «La giunta Pigliaru ritiri la legge urbanistica e lasci al prossimo Consiglio regionale il compito di varare una norma ... : ... e l'integrazione della pianificazione territoriale con i sistemi di mobilità sostenibile.» «A questo punto, il Movimento Cinquestelle si augura che, come già importanti soggetti della politica, dell'...

Come l'opposizione farà governare Lega-M5S per i prossimi vent'anni : Se sui migranti il modello resta Minniti e il suo cinismoSe gli unici argomenti per contestare le proposte economiche del governo sono le "coperture"Se al sovranismo nazionalista si risponde dileggiando il valore della "identità" invece che promuovendo l'idea di una patria europea forte delle sue tradizioni e aperta al mondoSe sull'Ilva si continua a difendere una linea che loro hanno dimostrato essere almeno migliorabile, nell'interesse ...

Rai - eletti in cda De Biasio - Lega - - Rossi - Fdi - - Borioni - Pd - e Coletti - M5S - . Barachini presidente della Vigilanza : Igor De Biasio , Lega, e Gianpaolo Rossi , Fdi, sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai . Il Senato ha eletto invece Rita Borioni , Pd, e Beatrice Coletti , M5S, scelta con il voto on line, .

Vitalizi - M5S : “Fi e FdI vogliono affossare la delibera - ma prossima settimana li aboliremo” : Il MoVimento 5 Stelle attacca Forza Italia e Fratelli d'Italia sul taglio dei Vitalizi: "Stanno cercando di affossare la delibera, ma la maggioranza dei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera è compatta ed eliminerà questo assurdo privilegio". Fi ha proposto una modifica della delibera presentata da Fico giudicata "palesemente incostituzionale".Continua a leggere

M5S-Lega per la regolarizzazione del gioco d’azzardo : prossime mosse : I punti caldi sono: la questione del pagamento elettronico, il cosiddetto “decreto dignità” in cui si elimineranno spesometri e redditometri, la lotta alla delocalizzazione dei fondi statali, la lotta alla precarietà e la calda questione del gioco d’azzardo. Il governo di Conte gialloverde aveva parlato di una riforma per regolarizzare il settore dei casinò e delle slot machine già qualche mese fa. Si trattava, infatti, di uno dei punti di ...