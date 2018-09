M5s | Di Battista anti-Salvini | “Siamo diversi dalla Lega” “Caso Diciotti? Si atteggia

Quel piano M5s anti-Salvini : candidare il girovago Di Battista : A settembre Alessandro Di Battista farà un breve rientro in Italia. È atteso alla festa del Fatto Quotidiano insieme a Luigi Di Maio. Loro due, le anime del Movimento cinque stelle. Quella più movimentista, incarnata dal grillino ora in viaggio delle Americhe, e Quella istituzionale di Luigino, che ha portato i Cinque Stelle nelle stanze dei bottoni.Il fatto è che una parte dei grillini sarebbe insofferente alla linea decisa da Di Maio, troppo ...

Autostrade - Di Battista : “Il Pd non vuole la nazionalizzazione solo perché l’ha proposta M5s” : “Cosa c’è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini che con le loro tasse hanno permesso la costruzione della rete stradale?”. Si rivolge ai dem Alessandro Di Battista, che sostiene la nazionalizzazione delle Autostrade proposta dal Movimento 5 Stelle. “Avresti voluto – scrive ancora rivolgendosi al Partito ...

M5s - Tajani vs Di Battista : “Invece di prendere il sole su un’amaca in Messico parli con operai della Tav” : “Io vorrei che il ministro Toninelli o qualche altro esponente politico del Movimento 5 stelle, che parla sdraiato su un’amaca, venisse, invece di prendere il sole in Messico, a parlare con gli operai che stanno due, tre, quattro chilometri sotto terra. Io, tra l’operaio che lavora in cantiere e quel signore sdraiato su un’amaca in Messico, scelgo dieci, cento, mille volte l’operaio”. Così Antonio Tajani, ...

M5s - Di Battista : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato. Metà dei soldi donata ai terremotati” : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato, 43mila euro netti, la Metà li ho destinati a progetti a sostegno della lotta alla malnutrizione in Congo, destinandoli ad un’Ong che si chiama Amka Onlus. Poi dato che si parla poco di terremotati – si parla solo di immigrazione, basta, basta – ho deciso di destinare l’altra Metà alla Caritas di Rieti“. Lo ha annunciato Alessandro Di Battista in un video su ...

M5s - dissensi sui vaccini. Rispunta Di Battista : 'no a Tap e Tav : Contro per lo slittamento dell'obbligo di vaccinazione anche Giorgio Trizzino, direttore sanitario a Palermo. E dal Messico l'ex-deputato sprona il Movimento: ricordiamoci cosa abbiamo promesso -

M5s - Di Battista : Tav e Tap "opere del tutto inutili - ribadiamo no" - : L'ex parlamentare in un video su Facebook: "Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i 'No' sani che abbiamo detto, perché ci abbiamo preso i voti su quella roba là". Ma sull'Alta velocità è ...

Tav e Tap - Di Battista : "Opere inutili. Il M5s ribadisca il suo no" : L'ex deputato in un video dal Messico: "Ora sono libero di pungolare il Movimento. Tutti abbiano il coraggio di Luigi"

Di Battista sprona M5s su Tap e Tav : 'Opere inutili' : Ora 'sono libero di fare quello che voglio', anche 'di pungolare il Movimento'. Alla vigilia dei suoi 40 anni, che compie oggi e che festeggia in Messico a Puerto Escondido, Alessandro Di Battista, ...

Di Battista sprona M5s su Tap e Tav : "Opere inutili" : Ora "sono libero di fare quello che voglio", anche "di pungolare il Movimento". Alla vigilia dei suoi 40 anni, che compie oggi e che festeggia in Messico a Puerto Escondido, Alessandro Di Battista, posta un video su Facebook e incita il Movimento ad andare avanti lungo la sua strada, dritto come un "treno", ribadendo anche "i no sani" che sono stati detti e sui quali M5s ha preso i voti. Per l'ex ...

Alessandro Di Battista : "Tap e Tav opere inutili"/ Video ultime notizie : si riapre conflitto tra M5s e Lega : Alessandro Di Battista: "Tap e Tav opere inutili", Video. Si riapre conflitto tra M5s e la Lega sul tema. Le ultime notizie.

Alessandro Di Battista : “Tap e Tav opere inutili”/ Video ultime notizie : si riapre conflitto tra M5s e Lega : Alessandro Di Battista: “Tap e Tav opere inutili, M5s ribadisca no”. E così si riapre conflitto con la Lega sul tema. Le ultime notizie: il Video dell'ex deputato da Puerto Escondido(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:30:00 GMT)

Di Battista : M5s coraggio!No a Tap e Tav : 16.26 "Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere del tutto inutili: coraggio, questo è il momento di spingere,non ci possiamo far distrarre da queste robe sul razzismo. Questa è distrazione di massa. Il M5S deve fare il Movimento, ribadendo i "No" sani che abbiamo detto e su cui abbiamo preso i voti". Così Di Battista su Facebook pungola il M5S, sottolineando però:"Ho molta stima di Di Maio, sta combattendo ...

Riecco Di Battista : "M5s dica 'no' a Tap e Tav" : "Sono libero, anche di pungolare il M5S, ho molta stima di Di Maio, sta combattendo tantissimo, tutti gli altri ministri M5S dovrebbero avere lo stesso coraggio di Luigi". Lo affermato Alessandro Di Battista in un breve video pubblicato sul suo profilo Facebook. "Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere del tutto inutili - continua l'ex deputato -: coraggio, questo è il momento di spingere, non ci possiamo far ...

M5s - Di Battista : “Movimento ribadisca i no a Tap e Tav - non si faccia distrarre dalla questione razzismo” : “Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i ‘No’ sani che abbiamo detto”, come quelli “contro il Tap e contro il Tav“. Alessandro Di Battista in una diretta Facebook pungola il M5s, per usare le sue stesse parole, invitando a non cedere il punto sulle tematiche con cui “abbiamo preso i voti“. E lo fa su due questioni che proprio in questi giorni animano il dibattito interno al governo. Da una ...