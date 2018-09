M5S attacca Autostrade | Benetton disumani E Dibba sfida la Lega

Pd - Padellaro : “Renziani attaccano più il M5S che la Lega. Sperano di riprendersi elettori - ma è un’illusione” : “Quest’opposizione renziana dentro il Pd mira più a colpire il Movimento 5 stelle che la Lega. La spiegazione è politica: visto che il M5s ha preso consensi dagli ex elettori del Pd, la speranza è che quei voti ritornino alla base”. Lo ha detto Antonio Padellaro, dal palco della festa del Fatto Quotidiano di Marina di Pietrasanta, parlando del futuro della sinistra e dell’attuale a strategia politica del Pd. “Il Pd ...

Bilancio - Oettinger contro l'Italia : "20 miliardi a Ue? Una farsa"/ Commissario attacca Lega-M5S sui migranti : Bilancio Ue, Oettinger contro l'Italia: '20 miliardi di Roma alla Commissione? Una farsa'. Ecco le cifre esatte: Commissario vs Lega-M5s sui migranti.

Renzi ora attacca il M5S : 'Non siete più al Vaffa-day' : "Per favore: non facciamoci ridere dietro da mezza Europa. I vincoli dell'Unione europea non c'entrano nulla. Il ponte crolla in Italia, non a Bruxelles. Le opere pubbliche in Italia sono bloccate dai ritardi della burocrazia e dai veti di chi dice sempre no, dalla "comitatite". La flessibilità per fare le opere pubbliche c'è già. Bisogna fare ciò che è progettato e per i quali progetti i soldi ci sono già. A cominciare dalla Gronda, ma ...

Val Susa - rottura No Tav-M5S/ Ultime notizie - Perino attacca : "In che mani ci siamo messi" : Val Susa, rottura No Tav-Movimento 5 Stelle: la voce storica Perino si scaglia contro Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, "in che mani ci siamo messi?".(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Vaccini - Pd attacca Taverna (M5S) : “È imbarazzante e pericolosa per i nostri figli” : Polemiche sulla vicepresidente del Senato ed esponente M5s, Paola Taverna, dopo la pubblicazione di un video in cui afferma: "Quando ero piccola e mio cugino aveva una malattia esantematica, facevamo la processione a casa sua". Duri attacchi dal Pd: "Questa donna è imbarazzante. E pure pericolosa. Non può presiedere l'aula del Senato una che mette a rischio la salute pubblica".Continua a leggere

Lezzi (M5S) attacca Salvini : «Tap? Servono strade e scuole» : Si alza lo scontro nel governo tra i 5Stelle, che vorrebbero fermare le grandi opere a partire da Tav e Tap, e la Lega che invece le difende. «Caro Matteo Salvini - attacca Barbara Lezzi,...

"Sui vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. #vaccini". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...

Renzi attacca M5S e Lega : “Governo umilia il Parlamento e usa la ruspa contro la cultura” : Matteo Renzi va all'attacco del governo M5s-Lega su tre temi: razzismo, presidenza Rai e domeniche gratis ai musei. L'ex presidente del Consiglio afferma che l'esecutivo "umilia Camera e Senato" sulla nomina di Marcello Foa a presidente Rai e sostiene che il governo usa "la ruspa contro la cultura".Continua a leggere

Dl dignità - no al ritorno dell'art. 18 Il M5S vota contro e il Pd attacca : No di governo e maggioranza alla reintroduzione dell'articolo 18 nel caso di licenziamento illegittimo. Il M5S (e la Lega) hanno votato Segui su affaritaliani.it

Air Force Renzi - M5S attacca l’ex presidente del Consiglio : “Dovrà dare delle risposte - è una spesa inutile” : Continua lo scontro tra M5s e l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi su quello che è stato definito 'Air Force Renzi'. Secondo i pentastellati Giulia Lupo e Gianluigi Paragone, quell'aereo "è una follia, è una spesa inutile. Renzi dovrà dare delle risposte, con quei soldi si potevano fare molte cose importanti".Continua a leggere