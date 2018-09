Lutto nel mondo dello sport È morto così | all’improvviso sotto gli occhi di tutti

caffeinamagazine

(Di domenica 2 settembre 2018) Morte per choc anafilattico da puntura di insetto. La puntura di un’ape o di un calabrone è stata fatale per Sergio Barozzi, noto avvocato giuslavorista milaneseper un choc anafilattico ieri nella sua casa di campagna di Nizza Monferrato (Asti). Barozzi avrebbe compiuto 62 anni a novembre e lascia la moglie Giovanna e i figli Idano e Emilio. Nel 1982, ha partecipato alla fondazionestudio BBS, dove ha lavorato per 20 anni, poi è passato alla law firm internazionale Eversheds, di cui è stato socio dal 2003 al 2011.Ha dato vita a Lexellent, come riporta il Corriere della Sera, dove è rimasto fino all’inizio del 2018 per poi passare allo studio legale Sza. Lexellent è stato anche sponsor del Cus Rugby Milano. Vicepresidente del gruppo regionale lombardo dell’Associazione Giuslavoristi Italiani, era stato per tre volte consigliere dell’Ordine degli ...