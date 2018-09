Lupi | gli ambientalisti contro la Toscana | “Abbattimenti? Scelta scellerata per i voti

Fi : tempo scaduto - Salvemini la smetta con la battaglia ideologica. Salvi la Lupiae o vada a casa : ...euro con cui la partecipata di Palazzo Carafa si ritrova a fare i conti potrebbe essere ripianata se solo Salvemini decidesse una volta per tutte di fare il sindaco e di assumersi la volontà politica ...

Lupi e orsi : incontro degli allevatori su prevenzione danni : Si e’ parlato di opere di prevenzione e della attuale situazione di lupo e orso in Trentino in un incontro a Malga Iuribello organizzato dalla provinciale allevatori di Trento, in occasione dell’ultima riunione del Tavolo provinciale di concertazione, dove si discutono e si concordano le strategie e le procedure per gli indennizzi dei danni provocati dai grandi carnivori e per lo sviluppo e la fornitura di opere di ...

L'IMPERO DEI Lupi/ Su Iris il film con Jean Reno (oggi - 28 luglio 2018) : L'IMPERO dei LUPI, il film in onda su Iris oggi, sabato 28 luglio 2018. Nel cast: Jean Reno, Arly Jover e Jocelyn Quivrin, alla regia Chris Nahon. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:26:00 GMT)

Lupi e orsi - guai a chi vuole tutelarli e scoraggiare gli inquinatori : Anche le iniziative del governo che non riguardano i temi intoccabili per oltre un ventennio nel nostro singolare Paese, a pena di interdizione e/o emarginazione dai gangli del potere come il conflitto di interessi, il rigoroso mantenimento dei privilegi della casta, l’impunità per i potenti rinominata “garantismo“, riescono a suscitare reazioni e commenti tanto veementi quanto inimmaginabili. Così a finire sotto gli strali dei ...

Come hanno fatto gli algoritmi a diventare i 'Lupi' di Wall Street : Gli algoritmi sono diventati i signori della finanza globale. Ecco Come hanno sostituito l'uomo nelle contrattazioni e Come difendere i propri investimenti

Come hanno fatto gli algoritmi a diventare i “Lupi” di Wall Street : Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street Decine e decine di uomini che compulsano i computer e osservano con ansia l’andamento delle azioni, che urlano al telefono e si sbracciano forsennatamente, facendo gesti incomprensibili, o che si disperano con le mani tra i capelli durante le varie “giornate nere” che si succedono nel corso dell’anno. Quando pensiamo ai giochi della finanza mondiale, a Wall Street o a Piazza Affari, sono queste le scene ...

Lupi e Orsi - Trento e Bolzano li vogliono abbattere? Evidentemente si ritengono al di sopra della legge : C’è tutta una frenesia nell’estremo nord Italia di abbattere Lupi e Orsi. Dopo che il 5 luglio scorso il Consiglio provinciale di Trento ha approvato il disegno di legge proposto dalla giunta – che prevede la cattura e l’eventuale abbattimento di esemplari di queste specie che siano ritenuti rischiosi per l’uomo e per il sistema alpicolturale montano – ecco che arriva con grande tempismo un analogo provvedimento della ...

Orsi e Lupi in Trentino - dopo il sì all ddl il ministro Costa rilancia gli hashtag contro l'abbattimento : La questione Orsi e lupi del Trentino, sul tavolo delle istituzioni locali da mesi, si fa ancora più scottante. dopo l'approvazione del disegno di legge, proposto dalla Giunta del Consiglio ...

Lupi e orsi - Trento e Bolzano approvano le leggi sugli abbattimenti. Ministro Costa : “Le impugnerò - uccidere non serve” : L’abbattimento di Lupi e orsi è “contro la Costituzione“. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa annuncia che impugnerà le due leggi provinciali approvate un giorno dopo l’altro prima dal Consiglio del Trentino e poi da quello di Bolzano che autorizzano “il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari” della specie Ursus arctos e Lupus canis. Per il generale Costa siamo “dinanzi a una palese ...

