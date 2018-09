Lupi | Firenze e il patto nel rifugio delle Dolomiti con il Trentino-Alto Adige | “Sì ad

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 settembre 2018) Ildel lupo. Lo definiscono così a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale della Toscana: l’assessore all’Agricoltura Marco Remaschi è andato in spedizione fino in, nelle scorse settimane, per incontrare i colleghiProvince autonome di Trento e Bolzano, Michele Dalla Piccola e Arnold Schuler, e trovare un accordo sulla gestione dei, che da tempo sono tornati ad abitare anche la Toscana provocando ansie tra agricoltori e allevatori. I tre assessori si sono incontrati in unsul passoco del Pordoi per stabilire una strategia unitaria: le due regioni chiederanno a settembre ai ministri competenti (Ambiente e Agricoltura) del governo italiano e alla Commissione Agricoltura dell’Unione Europea di poter gestire in maniera autonoma il trattamento deisul proprio territorio, con la possibilità di abbattimenti ...