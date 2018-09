Luciano Moggi | la pagella alle big | Roma fisica ma senza fantasia | Milan e Inter dopo la

Luciano Moggi sorprende tutti : “quanto chiasso per CR7 - Maradona era superiore e non ci fu questo baccano” : Luciano Moggi ha parlato dell’arrivo nel nostro campionato di un fenomeno come Cristiano Ronaldo, inferiore a Maradona a detta dell’ex dirigente della Juve Luciano Moggi, attraverso il suo consueto editoriale su Libero, ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus e sulla serie A. Troppo baccano per l’arrivo di CR7 a detta di Moggi: “Aspetti Ronaldo, ma con il Chievo è Bernardeschi che salva la Juve. ...