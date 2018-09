Luca Guadagnino | ' Nel mio Suspiria c' è tutta la violenza culturale degli anni ' 70'

SUSPIRIA/ Luca Guadagnino - in concorso a Venezia : le differenze con il film di Dario Argento : SUSPIRIA di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:23:00 GMT)

Suspiria - la recensione del film di Luca Guadagnino : Arriva in concorso a Venezia 75 uno dei film più attesi, che certamente aprirà molte discussioni, ovvero Suspiria di Luca Guadagnino , remake del notissimo e omonimo capolavoro di Dario Argento. La ...

75. Mostra del Cinema di Venezia. Sei atti e un epilogo ambientati nella Berlino del 1977. In una scuola di danza famosa in tutto il mondo, l'oscurità inghiottirà la sua direttrice artistica, Tilda Swinton, un'ambiziosa e giovane ballerina, Dakota Johnson, e uno psicoterapeuta in lutto, Lutz Ebersdorf.

È un film che il regista Luca Guadagnino ha sempre desiderato fare: la somma degli inconsci collettivi di tanti film-maker. "Suspiria", remake del film diretto da Dario Argento

Le sorprese di Suspiria di Luca Guadagnino : “Non tematizzo mai un film mentre ci lavoro. I film si fanno e poi parlano in maniera indipendente dai propri realizzatori. Questo potrei definirlo sul Terribile nei rapporti interpersonali, nel femminile, nella storia”. è questo l’avvertimento di Luca Guadagnino alla stampa dopo che le prime domande successive all’anteprima veneziana hanno subito evidenziato che nel suo Suspiria, si vedono diverse cose, come fosse stato ...

Sabato da brividi al Lido di Venezia. Arriva oggi alla 75esima Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, Suspiria di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico horror firmato da Dario Argento

Tutti i riferimenti artistici nel nuovo film "Suspiria" di Luca Guadagnino : […] A rappresentare questa declinazione linguistica, fortemente sovvertitrice, sono soprattutto artiste di intensità poetica e politica che colgono le asimmetrie del mondo per inscenarne le aporie, ...

Suspiria - ecco il film che ha ispirato Luca Guadagnino : 'Magia est quoddam ubique, quoddam semper, quoddam ab omnibus creditum est'. Questa inquietante frase in latino, che significa 'la magia è quella cosa che ovunque, sempre e da tutti è creduta', viene ...

Festival di Venezia 2018 - Tilda Swinton : “Io e Luca Guadagnino posseduti da Suspiria” : “Quando ho conosciuto Guadagnino, nel ’96, avevo già visto Suspiria di Dario Argento. La prima volta era stato ai tempi dell’Università, all’Arts Cinema di Cambridge. Ma non avevo mai incontrato nessuno, prima, con cui condividere il mio entusiasmo come lo condivido con lui. Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di Suspiria. In tutti i nostri progetti e sogni a lungo termine, Suspiria è sempre stato lì, sotto ad ogni cosa, un ...