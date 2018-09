Lo Stato Sociale | il nuovo brano ' Il Paese dell' Amore' soundtrack in tv

Romolo + Giuly - la colonna sonora è dello Stato Sociale : e nel video c’è Mastrota ricattato : Esce martedì 31 agosto il nuovo brano de Lo Stato Sociale “Il Paese dell’Amore” e sarà la soundtrack ufficiale di Romolo + Giuly – la guerra mondiale italiana la serie comedy prodotta da Wildside e Zerosix per Fox Networks Group che sarà in onda in prima visione assoluta dal 17 settembre su Fox (Sky,112). Il Paese dell’amore, Garrincha dischi/ Island Records, è interpreta da Enrico Roberto in arte Carota è scritta come sempre da tutti i ...

Lo Stato Sociale - brano nuovo a sorpresa : La satira de Lo Stato Sociale arriva a cantare l'eterna rivalità tra Roma sud e Roma nord ed esce a sorpresa con un nuovo brano e video autoironico. Si intitola Il Paese dell'Amore e sarà la colonna ...

Anche Giorgio Mastrota nel video di Il paese dell’amore de Lo Stato Sociale - colonna sonora di Romolo+Giuly (testo) : Il video di Il paese dell'amore di Lo Stato Sociale conta Anche sulla presenza di Giorgio Mastrota. Finalmente disponibile dopo l'annuncio, la clip di accompagnamento della colonna sonora di Romeo+Giuly ci mette davanti a uno spaccato dissacrante della società italiana. Orecchiabile fin dal primo ascolto, Il paese dell'amore è presentata in perfetto stile Lo Stato Sociale come da anni ci hanno abituati. Nel video, Anche Giorgio Mastrota che ...

I concerti di Ferragosto 2018 da Lo Stato Sociale a Sfera Ebbasta - Dear Jack e Le Vibrazioni : Abbiamo raccolto per voi alcuni dei concerti di Ferragosto 2018 in programma in tutta Italia. Dal pop alla musica rap e trap, tantissimi sono i concerti in programma su tutto il territorio nazionale nella serata di oggi, mercoledì 15 agosto. Ecco chi si esibirà tra i concerti di Ferragosto 2018 e in quali località turistiche (e non) italiane. Sfera Ebbasta e Drefgold si esibiranno a Gallipoli stasera mentre Lo Stato Sociale sarà live a ...

Sarà Lo Stato Sociale la star del District Festival : LEGNANO , Milano, , 2 agosto 2018 - Adesso il sigillo dell'ufficialità c'è, l'alone di mistero si è dissipato. Sarà la band bolognese ad animare la seconda della "due giorni" musicale in programma ...

Lo Stato Sociale 'spacca' al Filagosto FOTO e VIDEO : Non sono mancati momenti di riflessione e provocazione politica, con stilettate rivolte al ministro Matteo Salvini , 'l'unico, insieme alla compagna, che non si divertiva a Sanremo. Perché finché sei ...

Se a Bologna per il Pd la canzone dello Stato Sociale dà un messaggio sbagliato : La canzone "Una vita in vacanza" del gruppo emiliano Lo Stato sociale? Secondo la consigliera comunale del Pd a Bologna Raffaella Santi Casali veicola un messaggio sbagliato da "figli di papà". La Santi ha messo nel mirino la scelta dell'amministrazione di centrosinistra del capoluogo felsineo di coinvolgere la band arrivata seconda all'ultima edizione del Festival di Sanremo in un progetto dedicato ai Neet, i giovani under 25 che non studiano e ...

Lo Stato Sociale nella colonna sonora di Romolo+Giuly : tutti i dettagli della collaborazione : Lo Stato Sociale nella colonna sonora di Romolo+Giuly. Questa l'indiscrezione che riporta TvZoom, dopo l'incontro del gruppo di Lodo Guenzi all'ultima edizione di Giffoni Film Festival. Il tema principale è individuato in Il paese dell'amore, completamente dedicato all'Italia e nel perfetto stile del gruppo bolognese. Continua quindi il successo della band emersa prepotentemente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Una vita in ...

Lo Stato Sociale : «Non andiamo in vacanza - restiamo indie». E fanno un appello a Il Canal : «Vieni a suonare con noi» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

Gli ospiti de Il tempo delle donne 2018 da Lo Stato Sociale a De Gregori e Gabbani : Torna a Milano Il tempo delle donne. La nuova edizione è in programma per tre giorni a settembre, 7, 8, 9 settembre 2018. Il tema di questa edizione sarà La felicità adesso e, come ogni anno, tantissimi sono gli ospiti attesi agli eventi, più di 100, alcuni appartenenti al mondo della musica. Tra questi, segnaliamo la presenza di Dolcenera, Francesco De Gregori, Francesco Gabbani, Lo Stato Sociale e Motta, attesi nei tre giorni di Festival a ...

Bagno di folla per Lo Stato Sociale con Luca Carboni e The Jackal in Piazza del Popolo a Roma con Facile (video) : Grande accoglienza per Lo Stato Sociale con Luca Carboni in Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival 2018 con Facile, il brano che la band ha inciso col cantautore bolognese. Per la prima volta Lo Stato Sociale ha calcato il palco della kermesse di Canale5, ospite della terza puntata dello show in onda il 19 luglio. "Abbiamo inciso un brano molto balneare con un amico" ha annunciato Lodo Guenzi sul palco di Piazza del Popolo ...