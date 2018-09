Liverpool | che affetto per Salah | allo stadio due ' vicini' gli chiedono la maglia

Premier League : Liverpool e Chelsea implacabili - ma il City risponde presente : Reds, 2-1 al Leicester, e Blues, 2-0 al Bournemouth, ancora a punteggio pieno, i Citizens faticano ma non perdono terreno

Leicester-Liverpool : Manè e Firmino regalano la vetta a Klopp. Che papera Alisson! : ROMA - Continua a punteggio pieno la cavalcata del Liverpool, che dopo aver battuto il Leicester vola a 12 punti staccando momentaneamente in vetta Tottenham, Chelsea e Watford. Quarta vittoria ...

Champions League - Ancelotti sottolinea : “girone difficile - ma anche Psg e Liverpool avranno difficoltà con noi” : L’allenatore azzurro ha commentato il sorteggio di Montecarlo, esprimendo il proprio punto di vista sulle formazioni che il Napoli affronterà “Un Girone molto difficile“. Carlo Ancelotti commenta così il sorteggio di Montecarlo di Champions League, al termine del quale gli azzurri sono stati inseriti nello stesso gruppo di Paris Saint-Germain e Liverpool: “giocheremo contro due candidate alla vittoria della ...

Liverpool : offerta choc del cugino del proprietario del Manchester City per l'acquisto del club : Qualora l'operazione di acquisto del Liverpool fosse andata a buon fine, si sarebbe trattato della transazione più costosa di sempre nella storia dello sport .

Tra azionisti e manager il filo rosso che “unisce” Roma e Liverpool : L'ex presidente giallorosso DiBenedetto detiene quote nelle holding che controllano Roma e Reds, mentre un manager di FSG ha in mano il progetto stadio a Tor di Valle. L'articolo Tra azionisti e manager il filo rosso che “unisce” Roma e Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - che partenza per il super Liverpool di Klopp! : Premier League, il Liverpool di Klopp ha stravinto alla prima in campionato contro il West Ham di Pellegrini Comincia con una facile vittoria casalinga per 4-0 sul West Ham la Premier League del Liverpool. Ad Anfield Road i ‘Reds’ superano gli ‘Hammers’ grazie alle reti di Salah al 19′, di Mané, autore di una doppietta al 45′ e al 53′ e Sturridge all’88’. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Video/ Torino Liverpool - 1-3 - : highlights e gol della partita - Amichevole - : Video Torino Liverpool , 1-3, : highlights e gol della partita Amichevole, giocata ieri ad Anfield. Ai granata non basta la rete di Belotti.