L’Italia più sorprendente è dall’alto | ecco l’account instagram per viaggiare

Migranti - Der Spiegel accusa L’Italia : “Navi Ue non fanno più salvataggi - così Roma vuole silurare la missione Sophia” : L’Italia sta sabotando il salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo eseguito tramite la missione Sophia, guidata proprio da Roma, lasciando che a recupare i naufraghi sia la Guardia costiera libica, con l’obiettivo che questa prassi diventi un piano adottato dall’Unione europea. In questi termini l’edizione online del settimanale tedesco Der Spiegel, diretta da Barbara Hans e Ullrich Fichtner, accusa il governo italiano ...

Matteo Salvini ribadisce : “L’Italia non è più il campo profughi d’Europa” : Matteo Salvini ribadisce il concetto leghista. “Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali.

Morbillo - L’Italia è fra i Paesi più colpiti : Quest’anno il Morbillo sta raggiungendo numeri da record. Come segnala il bollettino della European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination, nell’area che fa capo all’Organizzazione Mondiale della Sanità europea, il numero massimo di casi in un anno, tra il 2010 e il 2017, era stato raggiunto l’anno scorso: erano stati 23.927. Ma solo nei primi sei mesi di quest’anno, oltre 41 mila persone sono stati colpite. Sette ...

Grecia fuori dal piano di salvataggio. E ora il Paese cresce più delL’Italia : Oggi finisce il “terzo programma di aggiustamento economico” della Grecia, avviato nell’agosto del 2015, a fronte dell’assistenza finanziaria concessa al Paese. Le “istituzioni” (si è deciso di non usare più il brutto termine “troika”) che hanno presieduto al programma, imponendo al governo e al Parlamento greco dettagliati provvedimenti da adottar...

Elia Viviani - Imperatore di Amburgo : la consacrazione del velocista più forte del momento. E che settimana trionfale per L’Italia! : L’Imperatore di Amburgo. Questo può essere tranquillamente il nuovo appellativo di Elia Viviani che ha trovato un feeling particolare con la Classica per eccellenza sul suolo tedesco, la gara di un giorno che un tempo faceva parte della Coppa del Mondo e che ha sempre un’importanza fondamentale nel calendario internazionale, in particolare modo per i velocisti che su questo tracciato possono dettare legge. Il veronese è il miglior ...

Crollo ponte Morandi a Genova - Autostrade per L’Italia : “Sempre adempiuto agli obblighi” : “In relazione all’annuncio dell’avvio della procedura di revoca della concessione, Autostrade per l’Italia si dichiara fiduciosa di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario, nell’ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi mesi. E’ una fiducia che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione svolte ...

Nuoto : L’Italia più forte di sempre? Detti e Martinenghi torneranno abili e ai Mondiali 2019 di Gwangju il test della verità : E così gli Europei di Nuoto 2018 sono andati in archivio ed il trionfo italiano per quantità e qualità non è in discussione. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’aver espresso in acqua tempi da podio a ...

Nuoto : L’Italia più forte di sempre? Detti e Martinenghi torneranno abili e ai Mondiali 2019 di Gwangju il test della verità : E così gli Europei di Nuoto 2018 sono andati in archivio ed il trionfo italiano per quantità e qualità non è in discussione. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’aver espresso in acqua tempi da podio a ...

Atletica - Europei 2018 : IL PAGELLONE delL’Italia. Sempre più a picco : Tortu sottotono - Vallortigara manca - 4 bronzi non bastano : L’Italia esce con le ossa rotta dagli Europei 2018 di Atletica leggera con appena 4 bronzi conquistati (oltre a un oro e un argento nelle gare a squadre di maratona). Di seguito le pagelle degli azzurri di punta impegnati a Berlino. ANTONELLA PALMISANO: 7. La pugliese conquista la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ma era lecito aspettarsi addirittura qualcosa di più da una ragazza che lo scorso anno era salita sul podio ai Mondiali. ...

Vaccini - Matteo Renzi : “Lega e M5S fanno male alL’Italia e ai bimbi più deboli” : In un'intervista rilasciata stasera al Tg1 Matteo Renzi attacca il governo: "Sui Vaccini non si può permettere a nessuno di scherzare col fuoco. Su questo provvedimento 5 stelle e Lega hanno fatto male all'Italia e ai bambini più deboli. Un errore clamoroso".Continua a leggere

Nuoto - Europei 2018 : se L’Italia non sfrutta le gare più aperte… : Dopo quattro giorni di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow, il computo in piscina dell’Italia parla chiaro: 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi), attualmente in quarta posizione nella graduatoria. La riflessione ovvia è la seguente: tanti piazzamenti ma pochi acuti. E’ vero, è mancato il colpo atteso di Gregorio Paltrinieri, in parte spiegabile per le problematiche di gastroenterite che lo hanno condizionato nel suo ...

Nuoto - Europei 2018 : se L’Italia non sfrutta le gare più aperte.. : Dopo quattro giorni di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow, il computo in piscina dell’Italia parla chiaro: 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi), attualmente in quarta posizione nella graduatoria. La riflessione ovvia è la seguente: tanti piazzamenti ma pochi acuti. E’ vero, è mancato il colpo atteso di Gregorio Paltrinieri, in parte spiegabile per le problematiche di gastroenterite che lo hanno condizionato nel suo ...

Mai più Hiroshima. L’Italia firmi il trattato : Il 6 agosto di settantatré anni fa l'aviazione statunitense bombardò Hiroshima. Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945, una seconda bomba atomica fu sganciata su Nagasaki.Le due bombe causarono tra le 150mila e le 300 mila vittime. Difficile fare calcoli precisi perché le persone colpite dalle radiazioni continuarono a morire nei decenni successivi, ci furono aborti e patologie che al tempo erano ancora difficili da identificare. ...

Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per L’Italia : le FOTO più belle della prima giornata di gare : Europei Nuoto 2018: le FOTO più belle della prima giornata di sfide a Glasgow con le prime medaglie azzurre Arrivano le prime medaglie agli Europei di Nuoto 2018 di Glasgow: staffetta azzurra maschile e Ilaria Cusinato sul podio nella prima giornata di gare. Nella gallery le FOTO più belle.L'articolo Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia: le FOTO più belle della prima giornata di gare sembra essere il ...