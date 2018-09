L' incidente del volo 111 di Swissair | cause e conseguenze

Alba Parietti - il ricordo dell’incidente : ‘Incastrata sotto le lamiere’ : Alba Parietti ritorna con la memoria a un evento tragico del suo passato. Nel 2004 la showgirl rimase coinvolta in un grave incidente stradale dal quale uscì miracolosamente viva anche grazie all’aiuto dei soccorritori, come quello che l’ha contattata sui social per esprimerle tutta la sua felicità nel vedere come si sia ripresa negli anni da quella brutta notte. L’uomo, inoltre, si augura di poterla incontrare per salutarla in ...

Centauro perde il controllo della moto e finisce fuori strada : incidente a Stia : incidente stradale a Stia. Un uomo, del quale non si conoscono le generalità, è finito fuori strada mentre si trovava in sella alla propria motocicletta. A soccorrerlo i sanitari del 118 di Arezzo con ...

Scatta foto del suo primo giorno di scuola - muore a 9 anni in un incidente 10 minuti dopo : La piccola aveva deciso di farsi fotografare con un cartello in mano per festeggiare il rientro in classe dopo le vacanze ma a scuola non è mai più arrivata perché pochi minuti dopo, lungo il tragitto, è rimasta vittima di un terribile incidente stradale che le è costato la vita.Continua a leggere

F1 – Terminate le Fp2 del Gp d’Italia : doppietta Ferrari a Monza - l’incidente non ferma Vettel [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: doppietta Ferrari nel pomeriggio di Monza La seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia è iniziata con lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, uscito fortunatamente indenne. Dopo diversi minuti di attesa per la rimozione dei detriti dalla pista di Monza, i piloti sono potuti finalmente scendere in pista per sfrecciare per la ...

Formula 1 - GP Monza : la sequenza dell'incidente di Ericsson. FOTO : La gara domenica 2 settembre alle 15.10 , pre dalle 13.30, LA RICOSTRUZIONE dell'incidente DI ERICSSON LA CRONACA DELLE LIBERE DEL VENERDÌ

In coma dopo un incidente si risveglia nel giorno del suo 21esimo compleanno : “Vi amo” : Shaun Dunworth, in coma dallo scorso mese di luglio dopo essere caduto da un ponte in Australia, si è risvegliato il giorno del suo 21esimo compleanno: "Mamma e papà, vi amo", sono state le prime parole che ha pronunciato. "Il suo è un miracolo".Continua a leggere

Barbara D’Urso finisce in ospedale : su Instagram la verità dell’incidente : Barbara D’Urso finisce in ospedale e le sue foto col volto insanguinato fanno il giro del web. Ma la presentatrice non ci sta e su Instagram spiega che cosa è realmente accaduto. Barbarella tranquillizza i fan con un lungo posto a commento di un suo selfie sorridente: sta bene e ringrazia tutti per i messaggi di affetto e di apprensione. Poi precisa: Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese, le foto che girano di me con il ...

Barbara d’Urso parla dell’incidente : “Ho avuto un trauma toracico” : Barbara d’Urso dopo l’incidente rassicura i fan: “Sto bene” Due giorni fa Barbara d’Urso ha fatto molto preoccupare i suoi numerosi fan. Il motivo? La popolare conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha pubblicato su instagram una foto in cui ha mostrato di essere al pronto soccorso per aver avuto un piccolo incidente sul set della fiction La Dottoressa Giò. Da quel momento sul web si è scatenato un vero e ...

Bloccati in autostrada a causa di un incidente - Ikea apre le porte del negozio e offre letti a 200 automobilisti : Rischiavano di trascorrere lunghe ore Bloccati in autostrada. E alcuni di loro perfino tutta la notte. Un grave incidente aveva fermato la viabilità e nonostante il lavoro delle forze...

“Inferno al casello”. incidente in autostrada : un morto e tre feriti. Sequestrato il tablet del conducente : Ennesima tragedia lungo le strade italiane. Questa volta a esser coinvolta una donna di 50 anni di origini romene ma residente da anni a Lecce. Il tragico impatto, un gravissimo Incidente, si è registrato ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:45 a Viareggio, precisamente sulla Bretella che unisce la “perla del Tirreno” a Lucca lungo. Il tratto, gestito dalla Salt, è stato bloccato in uscita e in entrata a Viareggio per permettere ...

Accoltella compagno della ex - rapisce i figli e scappa/ incidente durante la fuga : grave uno dei bambini : Accoltella compagno della ex, rapisce i figli e scappa: Incidente durante la fuga, grave uno dei bambini. Le ultime notizie sull'aggressione avvenuta a Padova(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:46:00 GMT)

