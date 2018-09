Liga | Levante-Valencia 2-2 | gol e spettacolo in un derby caldissimo

Pronostico Levante vs Valencia - La Liga 2-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Valencia, domenica 2 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Levante-Valencia, domenica 2 settembre. La domenica della Liga riparte a mezzogiorno con il derby di Valencia tra due club reduci da sconfitte. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Levante e Valencia? Il Levante è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 con il Celta Vigo dopo aver centrato la ...

Pronostico Real Betis vs Levante - La Liga 17-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Levante, venerdì 17 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Real Betis-Levante, venerdì 17 agosto. All’Estadio Benito Villamarin di Siviglia si disputa la seconda partita inaugurale della Liga 2018-2019. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Real Betis e Levante? Il Betis ha confermato in panchina Quique Setien dopo l’ottimo sesto posto ...