Libia | scontri a Tripoli | è stato d’emergenza Evacuati diplomatici e tecnici italiani

Scontri in Libia - Al Sarraj proclama lo stato d'emergenza : milizie avanzano verso Tripoli : La decisione è stata assunta "per proteggere i cittadini, gli impianti e le istituzioni vitali che richiedono tutte le misure necessarie". Intanto diversi media locali riferiscono dell'avanzata a sud della settima Brigata, con violenti combattimenti lungo la strada verso l'aeroporto.

Libia - capo brigata ribelle "pronto assalto a Tripoli"/ Ultime notizie - Italia sotto attacco : nuovi scontri : Colpo di mortaio vicino all’ambasciata Italia na in Libia : 3 feriti. Ultime notizie , duri scontri in corso fra milizie, con un colpo che è caduto ad un centinaio di metri dall'ambasciata(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Libia : ministero - da lunedì 39 morti per scontri a Tripoli :