Libia nel caos | i ribelli verso Tripoli  E Sarraj proclama lo stato di emergenza

Libia - continuano gli scontri intorno a Tripoli : il premier Al-Serraj proclama lo stato di emergenza nella capitale : continuano gli scontri tra milizie intorno alla capitale della Libia, tanto che il consiglio presidenziale guidato da Fayez Al-Serraj ha deciso di proclamare lo stato di emergenza a Tripoli. Questo mentre diversi media locali riferiscono dell’avanzata a sud della Settima brigata di Tarhuna che formalmente risponde al ministero della Difesa del governo guidato dallo stesso Al-Serraj, ma si è scontrato con i gruppi ad esso fedeli, con violenti ...

Libia - attacco Tripoli : “Obiettivo era ambasciata Italia”/ Ultime notizie : nel mirino il premier al-Serraj : Colpo di mortaio vicino all’ambasciata italiana in Libia: 3 feriti. Ultime notizie, duri scontri in corso fra milizie, con un colpo che è caduto ad un centinaio di metri dall'ambasciata(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:36:00 GMT)

Libia nel caos - dal 2011 il Paese è spaccato in due - : Dalla destituzione di Gheddafi 7 anni fa, due fazioni si contendono il potere: da una parte il governo di Al Sarraj a Tripoli, sostenuto dalla comunità internazionale, dall'altra il governo di Tobruk, ...

Open Arms si ritira in Spagna : nessuna Ong nel Mediterraneo/ Mai più salvataggi davanti alla Libia : Open Arms si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più salvataggi davanti alla Libia, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Cosa c'è nel video che ha spinto il Papa a tuonare contro i lager in Libia : Papa Bergoglio ne aveva parlato ai giornalisti di ritorno dal viaggio in Irlanda. "Ho visto un filmato in cui si vede Cosa succede a coloro (i migranti, ndr) che sono mandati indietro. Sono ripresi i trafficanti e le torture più sofisticate", aveva detto Francesco. E oggi il quotidiano Avvenire è tornato sull'argomento pubblicando due fotografie, "le meno cruente", tratte dai filmati sui lager di ...

Libia : un paese nel caos. Immigrazione come unico business : Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato il decreto legge per la cessione alla Guardia costiera libica di 12 unita' navali [VIDEO]. Tali imbarcazioni saranno adibite al pattugliamento delle coste libiche cercando di porre un tampone alla crisi migratoria che investe il paese nordafricano. Il decreto ha ricevuto diverse critiche, sollevate fin da subito da alcuni deputati dei partiti di opposizione. Infatti, secondo questi, potrebbe sorgere ...

Aquarius - centri coordinamento di Libia - Italia e Malta : “Non ce ne occupiamo” Toninelli : “E’ un problema di Londra” : “La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi”. Così Danilo Toninelli, su Twitter, detta la linea Italiana sul caso Aquarius. La nave, con a bordo 141 persone salvate in due diverse operazioni il 10 agosto scorso, si trova adesso ferma tra Malta e Lampedusa in attesa di istruzioni. Al Fatto.it risulta che nessuna tra le ...

Migranti riportati in Libia - Orfini : “Toninelli mandante Asso 28”/ Pd vs Governo - “disinteresse diritti umani” : Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 Migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:06:00 GMT)

ASSO 28 HA RIPORTATO MIGRANTI IN Libia?/ Toninelli : "Italia non c'entra - rispettato diritto del mare" : Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 MIGRANTI. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:29:00 GMT)

Nave italiana rimanda migranti in Libia/ Eni smentisce Fratoianni “Asso 28? No coinvolti”. Orfini vs Toninelli : Nave italiana soccorre e riporta in LIbia 108 migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Migranti - Toninelli : ” Violazioni dei diritti nei centri in Libia? Preoccupati - in contatto con Unhcr e Oim” : “Se mi fido della Guardia costiera libica come Salvini? Il punto non è se ci fidiamo o meno: è riconosciuta dal diritto del mare, legittimata a intervenire a livello internazionale e dall’Ue”. Così si difende il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo le accuse rivolte ai libici, le denunce di Violazioni e le stesse inchieste del Fatto Quotidiano sulle pratiche messe in atto dai libici di affondare ...

OPEN ARMS : "DENUNCIAMO ITALIA E Libia PER OMICIDIO COLPOSO DI MIGRANTI"/ Toninelli - "sbaglia obiettivo" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:53:00 GMT)

Open Arms denuncia Italia e Libia - Toninelli : sbaglia - noi siamo esempio : Roma, 21 lug., askanews, - Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, replica su Twitter all'ong spagnola Open Arms, che ha presentato denuncia contro le Guardie costiere di Libia ...

Migranti - Italia stretta nella morsa tra nord e sud : gelo di Salvini sul no di Al Serraj ai campi Ue in Libia : "Siamo assolutamente contrari all'idea che l'Europa ci chieda ufficialmente di collocare (in Libia, ndr) immigrati illegali che l'Ue non vuole accogliere". Il premier libico Fayez al-Sarraj gela l'Ue. Ma soprattutto gela l'Italia e nello specifico Matteo Salvini. Solo la settimana scorsa, al vertice Ue dei ministri dell'Interno a Innsbruck, il leader leghista immaginava di definire la Libia 'porto sicuro', dall'oggi al domani, per rispedire ...