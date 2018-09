Libia | governo Sarraj proclama stato emergenza Tripoli

Libia : il governo Sarraj dichiara lo stato di emergenza a Tripoli : Il consiglio presidenziale libico guidato da Fayez al Sarraj ha proclamato lo stato di emergenza a Tripoli per gli scontri tra milizie intorno alla capitale. La decisione è stata assunta "per proteggere i cittadini e la sicurezza, gli impianti e le istituzioni vitali che richiedono tutte le necessarie misure militari e civili", recita il comunicato ufficiale del governo di unità nazionale. Intanto, diversi media locali riferiscono ...

Libia - ribelli pronti all’assalto di Tripoli. Governo Serraj proclama lo stato d’emergenza : Sono ore decisive per Tripoli. Il consiglio presidenziale libico guidato dal premier Fayez al Sarraj ha proclamato lo stato di emergenza a Tripoli e nei sobborghi dopo che il comandante di una milizia ribelle, che da una settimana sta cercando di conquistare la capitale, ha annunciato l’assalto decisivo. Unione europea e Italia stanno cercando di e...

Libia - ribelli pronti all’assalto di Tripoli. Governo Serraj proclama lo stato di emergenza : Le forze della settima Brigata si apprestano a lanciare, «nelle prossime ore», un assalto sul quartiere di Abu Salim a Tripoli. Lo ha annunciato il leader della Brigata, Abdel Rahim Al Kani, ai media locali. La Brigata «continuerà a combattere fino a quando le milizie armate non lasceranno la capitale e la sicurezza sarà ripristinata», ha sottoline...

Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale? : La Camera dei deputati, dopo il Senato, dà il via libera al decreto motovedette con 382 sì. Il provvedimento è legge. I voti contrari sono stati 11, uno astenuto. l decreto, si legge su Il Giornale , ...

Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale? : La Camera dei deputati, dopo il Senato, dà il via libera al decreto motovedette con 382 sì. Il provvedimento è legge. I voti contrari sono stati 11, uno astenuto. l decreto, si legge su Il Giornale, dispone la cessione di altre 12 unità navali alla Guardia costiera libica da parte dell'Italia per il controllo al traffico di migranti. Si tratta di 10 unità Cp, classe 500, in dotazione al ...

Migranti riportati in Libia - Orfini : “Toninelli mandante Asso 28”/ Pd vs Governo - “disinteresse diritti umani” : Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 Migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:06:00 GMT)

Strage di Manchester - "attentatore salvato in Libia da marina Gb"/ Fonti governo : "atto di atroce tradimento" : Strage di Manchester, "attentatore salvato in Libia da marina Gb": questa la rivelazione del Daily Mail, con Fonti governative che parlano di "atroce tradimento"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:58:00 GMT)

Migranti - Open Arms : “Impossibile legittimare governo della Libia : è connivente coi trafficanti e viola i diritti umani” : “Immaginiamo cosa vuol dire per una madre, per un padre, per una famiglia mettere il proprio figlio su una barca, da solo. Immaginiamo che cosa ci deve essere per spingere una famiglia a fare un gesto così terribile”, spiega Veronica Alfonsi, coordinatrice della sede italiana della ong Proactiva Open Arms durante il dibattito conclusivo della quarta serata della Festa Nazionale della Sinistra Italiana, che si terrà fino a domenica ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong”. Il Pd : “Il governo deve chiarire con Tripoli” : Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini “bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Il capo del Viminale risponde così alle accuse di Open Arms, che ha indicato la politica dei governi italiani come responsabile ...

Open Arms di nuovo in viaggio verso la Libia - Salvini : “Risparmi tempo”. Praga attacca il governo : La nave Open Arms dell’ong spagnola Proactiva sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong. «Anche se l’Italia chiude i porti non può mettere le porte al mare- scrive su Facebook l’organ...

Libia - Mogherini da Sarraj : “Pieno sostegno Ue al suo governo” : Libia, Mogherini da Sarraj: “Pieno sostegno Ue al suo governo” Libia, Mogherini da Sarraj: “Pieno sostegno Ue al suo governo” Continua a leggere L'articolo Libia, Mogherini da Sarraj: “Pieno sostegno Ue al suo governo” proviene da NewsGo.

Viminale blocca nave italiana con 66 migranti. Il governo all'Ue : aiuti alla Libia : 'Non c'è un caso Salvini Trenta', dicono dal ministero della Difesa e tanto basta per far capire che l'incidente tra i due è chiarito. Ieri mattina, prima ancora che iniziasse il vertice, i due si ...

Il governo all?Europa : piano di aiuti alla Libia. Bloccata nave italiana : ROMA «Non c?è un caso Salvini Trenta», dicono dal ministero della Difesa e tanto basta per far capire che l?incidente tra i due è chiarito. Ieri mattina, prima...

Migranti : governo - serve ripensamento missioni Ue. Salvini : 'Più risorse a Libia' : Il governo cerca una linea comune sui Migranti in vista del vertice tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino. No ai movimenti secondari , insistere sul rafforzamento della protezione ...