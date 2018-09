Libia | capo brigata ribelle pronto assalto a Tripoli Ultime notizie | Italia

Migranti riportati in Libia - Ong vs nave italiana/ Asso18 “diretti da Tripoli” : Capo Open Arms - “io c’ero e..” : nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 Migranti. Ultime notizie, violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:25:00 GMT)