ilfattoquotidiano

: LG G7 Fit: lo smartphone che combina design, prestazioni e prezzo concorrenziale - italianaradio1 : LG G7 Fit: lo smartphone che combina design, prestazioni e prezzo concorrenziale - italianaradio1 : LG G7 Fit rappresenta la variante del G7, attuale smartphone di fascia alta dell’azienda sudcoreana, pensata per la… - Cascavel47 : LG G7 Fit: lo smartphone che combina design, prestazioni e prezzo concorrenziale -

(Di domenica 2 settembre 2018) LG G7 Fit rappresenta la variante del G7, attualedi fascia alta dell’azienda sudcoreana, pensata per la fascia media del mercato e presentata in occasione di IFA 2018. La logica è quella di proporre un dispositivo in grado di offriredi livello in un segmento estremamente affollato, che in questo momento ha un peso specifico probabilmente più elevato anche di quello dei top di gamma. In tal senso, un’azienda come la cinese Xiaomi ha fatto scuola. Puntando sul rapporto qualità/nella fascia media e medio-bassa è riuscita a costruire la propria fortuna, imponendosi come quarto produttore mondiale di. Nel 2018 è arrivato il grande salto in Europa, riuscendo a guadagnare in poco tempo quote mercato rilevanti. In questo momento, la difficoltà sta nel riuscire a differenziarsi. Ecco dunque spiegata la scelta di LG di basare la piattaforma ...