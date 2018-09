L’ex presidente dell’Eurogruppo pensa che si sia chiesto troppo alla Grecia

Brasile - L’ex presidente Lula non potrà candidarsi : ...

Grillo incontra L’ex presidente Uruguay José Mujica : “Filosofo della politica - hai messo al centro la persona” : “Da tempo le nostre strade si incrociavano ed oggi siamo riusciti a conoscerci”. Così Beppe Grillo ha salutato sul suo blog l’ex presidente dell’Uruguay José ‘Pepe’ Mujica che ha incontrato a Milano nel corso di “Barber shop. Un’idea in testa”. Durante il loro faccia a faccia, il fondatore del Movimento 5 stelle lo ha definito “un pensatore straordinario“, “un filosofo della ...

Gaetano Gifuni è morto/ Addio all’ex funzionario del Colle : il dolore delL’ex presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Marchionne - un ultimo splendido regalo prima di morire : Amatrice ringrazia L’ex presidente della Ferrari : L’ex sindaco di Amatrice ha ringraziato anche il compianto Marchionne per la costruzione della scuola ad Amatrice Un ringraziamento sentito e… commosso, ricordando anche la figura di Sergio Marchionne, impegnatosi molto nella costruzione della scuola ‘Romolo Capranica’ di Amatrice. LaPresse/Alfredo Falcone L’ex sindaco Pirozzi ci ha tenuto non poco a ricordare l’ex presidente Ferrari che, insieme a Vasco ...

M5s Sardegna - Puddu è il candidato presidente alle Regionali : chi è L’ex sindaco sotto processo per abuso d’ufficio : Poche sorprese: Mario Puddu è il candidato del Movimento Cinque Stelle alle elezioni Regionali 2019 in Sardegna. L’ultimo passo della selezione per il prossimo aspirante presidente è stato quello sancito dal voto online sulla piattaforma Rousseau. Puddu, 45 anni, ex sindaco di Assemini – alle porte di Cagliari – e coordinatore isolano per le ultime Politiche ha ricevuto 981 voti su 1.804 votanti (il 54%). Era l’unico nome con ...

L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato presidente del suo partito alle elezioni di ottobre - anche se è in carcere : In Brasile il partito dei Lavoratori ha scelto come proprio candidato alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre l’ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, nonostante sia in carcere con una condanna a dodici anni per corruzione e quindi non possa essere eletto. The post L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato presidente del suo partito alle elezioni di ottobre, anche se è in carcere appeared first on Il Post.

L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato a presidente del suo partito alle elezioni di ottobre - anche se è in carcere : In Brasile il partito dei Lavoratori ha scelto come proprio candidato alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre l’ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, nonostante sia in carcere con una condanna a dodici anni per corruzione e quindi non possa essere eletto. The post L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato a presidente del suo partito alle elezioni di ottobre, anche se è in carcere appeared first on Il Post.

Uruguay - L’ex presidente Josè Mujica annuncia le sue dimissioni dal Senato : “Ho in programma viaggi all’estero” : l’ex presidente uruguaiano José “Pepe” Mujica ha annunciato che il prossimo 14 agosto lascerà il suo seggio al Senato. In un’intervista al notiziario Telenoche ha spiegato che queste dimissioni sono un “abbandono, forse temporaneo, della politica attiva ma non dalla mia battaglia per le idee”. Le ragioni che hanno spinto “Pepe” – come viene chiamato da amici e militanti del suo Movimento di ...

Messina - scoperto un comitato d’affari : ai domiciliari L’ex presidente del consiglio comunale : Un sistema di favoritismi all’interno della pubblica amministrazione per agevolare gli imprenditori che le chiedevano aiuto, e avere poi vantaggi di ritorno. L’ex presidente del consiglio comunale di Messina, Emilia Barrile, è stata arrestata questa mattina. La politica, prima Pd poi Forza Italia, si trova ai domiciliari ed è accusata di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, atti contrari a doveri ufficio e violazione dei ...

Emmerson Mnangagwa - presidente uscente e membro delL’ex partito di Mugabe - ha vinto le elezioni in Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Robert Mugabe, lo Zanu-PF, ha vinto le elezioni in Zimbabwe. La notizia è stata data mercoledì mattina dalla Commissione elettorale del paese: anche se il conteggio dei voti non è ancora The post Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Mugabe, ha vinto le elezioni in Zimbabwe appeared first on Il Post.

Air Force Renzi - M5s attacca L’ex presidente del Consiglio : “Dovrà dare delle risposte - è una spesa inutile” : Continua lo scontro tra M5s e l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi su quello che è stato definito 'Air Force Renzi'. Secondo i pentastellati Giulia Lupo e Gianluigi Paragone, quell'aereo "è una follia, è una spesa inutile. Renzi dovrà dare delle risposte, con quei soldi si potevano fare molte cose importanti".Continua a leggere

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio sabato mattina dopo essere stato per quattro mesi in Germania, dove era stato arrestato lo scorso 25 marzo. Puigdemont, che continua a essere uno dei leader più importanti del movimento indipendentista The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio appeared first on Il Post.

Addio a Sergio Marchionne – Il bellissimo gesto di Sgarbi dopo la scomparsa delL’ex presidente Ferrari : Sgarbi dedica una strada a Sergio Marchionne: a Sutri la prima via in onore all’ex numero 1 della Ferrari La prima strada in Italia intitolata a Sergio Marchionne si trova a Sutri, in provincia di Viterbo, comune di cui è sindaco dallo scorso giugno, lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che è anche deputato di Forza Italia alla Camera. Lo ha annunciato Sgarbi per onorare la memoria del manager italiano. “La strada ...

Barcellona - chiesti 11 anni per L’ex presidente Rosell : Il pubblico ministero spagnolo ha chiesto 11 anni di carcere per l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, accusato di riciclaggio e associazione per delinquere. Per lui anche la richiesta di una maximulta di 59 milioni di euro, sempre per riciclaggio legato ad alcune transazioni con la Federcalcio brasiliana e sponsorizzazioni sempre nel paese latinoamericano. Rosell, che si trovava già in carcere, è stato presidente del Barça ...