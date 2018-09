L' ex presidente dell' Eurogruppo Dijsselbloem si pente | «Abbiamo chiesto troppo alla

Come si licenzia un presidente? Le regole dell'impeachment : Viene usato, con modalità diverse, in molti Stati del mondo, tra cui il Brasile, l'India, le Filippine, la Russia e la Corea del Sud. In Europa, invece, non esiste in Paesi Come la Francia e il ...

Xi Jinping incontra il presidente della Liberia George Weah : George Weah ha detto che la Liberia persegue con fermezza la politica di "una sola Cina", ed è intenzionata a partecipare attivamente all'iniziativa "Belt Road" e al vertice di Beijing del Forum di ...

Xi Jinping incontra il presidente delle Seicelle Faure : La Cina è disposta a mantenere stretti contatti con le Seicelle, aumentare la fiducia reciproca e rafforzare la cooperazione in settori come le infrastrutture, il turismo e l'economia marittima. ...

Finisce il sogno di Lula - no alla candidatura dell'ex presidente : 'Non sono qui per giudicare ciò che fa la giustizia brasiliana', ha dichiarato, 'però nessun potere al mondo può evitare che io creda a un uomo che conosco da molti anni e nel quale ho fiducia' .

Grillo incontra l’ex presidente Uruguay José Mujica : “Filosofo della politica - hai messo al centro la persona” : “Da tempo le nostre strade si incrociavano ed oggi siamo riusciti a conoscerci”. Così Beppe Grillo ha salutato sul suo blog l’ex presidente dell’Uruguay José ‘Pepe’ Mujica che ha incontrato a Milano nel corso di “Barber shop. Un’idea in testa”. Durante il loro faccia a faccia, il fondatore del Movimento 5 stelle lo ha definito “un pensatore straordinario“, “un filosofo della ...

Aeroporto dello Stretto - l'ex presidente della Provincia Morabito risponde alla CGIL : 'ingiusto sparare nel mucchio - ecco cos'è successo ... : 'Vorremmo fare osservare al sindacalista che lanciare accuse contro l'universo mondo, senza approfondire, con dati, fatti e azioni, le vicende è, moralmente, biasimevole e, politicamente, scorretto. ...

Il presidente della Commissione europea : “Aboliremo l’ora legale” : Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha reso noto che intende proporre l’abolizione del cambio tra ora legale e ora solare. In un sondaggio online condotto fra luglio e agosto, la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante l’estate l’orario di tutta l’Europa viene spostato un’ora avanti, per sfruttare al meglio le ore di ...

Lira turca - si amplia emorragia : si dimette vice presidente della banca centrale : ... la banca centrale non ha ancora avuto il coraggio di alzare i tassi di interessi , anche perché influenzata dalle pressioni del presidente Erdogan, il quale è favorevole a una politica di bassi ...

Basket - Gianni Petrucci : “Gigi Datome per me rappresenta il futuro presidente della FIP” : Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, è stato intervistato del Corriere dello Sport. Petrucci tocca diversi argomenti: gli NBA assenti nelle partite di qualificazione ai Mondiali di settembre, Gigi Datome, il futuro della Serie A a 18 squadre. Su Belinelli e Gallinari: “Non si tratta di buonismo. La Nazionale la devi sentire dentro. L’altro giorno agli azzurri ho detto: “Tutti voi, tutti noi, i ...

Sicilia - nuovo presidente per la sezione giurisdizionale della Corte dei conti : Si è insediato il neo presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, Guido Carlino. Carlino, 59 anni, in magistratura dal 1982, proviene da Venezia dove, per ...

Diciotti - si dimette il presidente dell'AIFA : Stefano Vella, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ha presentato ieri sera la proprie dimissioni al Ministro della Salute Giulia Grillo e alla Conferenza delle Regioni dopo quando accaduto con la nave Diciotti e i migranti rimasti a bordo per dieci giorni.Il motivo è presto detto, ben spiegato dallo stesso Vella: "Non mi è possibile tollerare come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone ...

Caso Diciotti - si dimette il presidente dell'Agenzia del Farmaco : "Intollerabile come medico vedere i migranti trattati in questo modo" : Il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco, Stefano Vella, ha presentato le dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda Diciotti. "Non mi è possibile tollerare - ha detto all'ANSA - come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. ...