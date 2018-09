Lewis Hamilton | GP Italia 2018 | “Vincere a Monza è un onore | accetto la sfida dei tifosi

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +30 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il GP d’Italia 2018 e ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2018. Il britannico della Mercedes ora ha 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quarto posto sul circuito di Monza dopo un contatto proprio con il rivale nel corso del primo giro. Kimi Raikkonen rafforza la terza posizione con cinque lunghezze di vantaggio su Valtteri Bottas. Di seguito la ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : la Ferrari si inchina ad un Lewis Hamilton imbattibile. E’ fuga nel Mondiale : Lewis Hamilton (Mercedes) piazza il “colpaccio” e si aggiudica il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo (alla 68sima vittoria in carriera) scattava solamente dalla terza posizione ma, tra partenza e strategia in gara (e la generosa mano del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas) va a vincere a Monza in casa dei rivali davanti ad un eroico Kimi Raikkonen (Ferrari), con la concomitante giornataccia ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 : Per il pilota inglese della Mercedes è il secondo successo consecutivo a Monza: ha concluso davanti a Kimi Raikkonen e Max Verstappen The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all'impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : ... dato che Valtteri Bottas sembra lontano dalla competitività in questo weekend, sia per riaprire definitivamente il Mondiale 2018, andando a togliere punti pesanti al campione del mondo in carica. ...

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all’impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : Era dal 2010 (con Fernando Alonso) che una Ferrari non scattava dalla pole position del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Era addirittura dal 2000 (con Michael Schumacher e Rubens Barrichello) che due Rosse non monopolizzavano la prima fila di Monza. A questo punto per la scuderia di Maranello non rimane che ritoccare l’ultimo (e più importante) record ancora da battere. Ovvero gli otto anni senza vittoria sulla pista di casa. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : analisi delle qualifiche. Lewis Hamilton oltre i limiti - ma non basta con questa Ferrari. Partenza decisiva : Lewis Hamilton ce l’ha messa tutta, ha centrato due tempi eccezionali nel corso della Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno, entrambi sotto il record della pista di Monza, ma non è bastato nemmeno per meritarsi la prima fila. Oggi il campione del mondo in carica ha dovuto inchinarsi allo strapotere di una Ferrari quanto mai veloce e performante. Gli incubi dell’anno scorso, con le Frecce ...

Lewis Hamilton - GP Italia Monza 2018 : “Ferrari più veloce. Siamo qui per lottare e dare il 100%” : Non è bastato andare oltre il limite a Lewis Hamilton (Mercedes) per battere le Ferrari nelle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ci ha provato in tutti i modi, portandosi in vetta nella Q3 prima dell’ultimo tentativo. Le Rosse hanno fatto meglio nel loro ultimo colpo e hanno monopolizzato la scena con Kimi Raikkonen (primo) e Sebastian Vettel (secondo). ...

GP Monza - al giovedì spunta Lewis Hamilton. Le FOTO più belle della giornata : Il pilota Mercedes aveva annullato tutte le attività in pista a Monza, ma si è concesso qualche FOTO con i tifosi italiani nel pomeriggio. Tutte le FOTO migliori della giornata di giovedì

F1 – Lewis Hamilton salta il giovedì pre-gara a Monza : il motivo dell’assenza : Lewis Hamilton non sarà presente oggi a Monza nel giovedì pre-gara dedicato a stampa e tifosi: il motivo dell’assenza del britannico della Mercedes E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia, valido per il 14° appuntamento della stagione 2018 di F1. Dopo lo spettacolo di ieri ai Navigli a Milano, dove i ferraristi hanno sfrecciato sulle loro monoposto in un mini circuito di circa 1km, i piloti sono pronti ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - due campioni agli antipodi. Chi vincerà? : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il ...

Formula 1 - la strana assenza di Lewis Hamilton dal giovedì di Monza... : La Monza di Lewis Hamilton " #acasanostra, in quello che si preannuncia un #infernorosso, dopo la vittoria di Sebastian Vettel a Spa " inizia in modo anomalo. LH44 ha infatti comunicato alla squadra ...

F1 - Hamilton ‘gelato’ da Whiting : il direttore di Gara replica duramente alle accuse di Lewis contro la Ferrari : Il delegato tecnico della FIA ha spento sul nascere le accuse nei confronti della Ferrari da parte di Hamilton, che aveva parlato di presunti… trucchetti Una piccola polemica spenta sul nascere, prima dallo stesso Lewis Hamilton e poi da Charlie Whiting. Il pilota della Mercedes aveva parlato dopo il Gp di Spa di presunti trucchetti utilizzati dalla Ferrari per andare più forte, salvo poi fare marcia indietro spiegando il senso delle ...

F1 - Villeneuve e quella frecciata a Lewis Hamilton : “brutto che parli così. Raikkonen? Ecco cosa penso” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato il Gran Premio di Spa, soffermandosi sulle dichiarazioni di Lewis Hamilton Una gara dominata dalla Ferrari dall’inizio alla fine, una vittoria conquistata con merito da Sebastian Vettel sul circuito di Spa. Photo by JOHN THYS / AFP Il tedesco accorcia su Lewis Hamilton nella classifica piloti e si prepara al prossimo appuntamento di Monza, dove il team di Maranello sarà ...