Lega | pm Cozzi | “se cambia nome addio sequestri fondi” Ultime notizie | il ‘progetto’

Fondi Lega - Cozzi : "Se cambia nome - limite ai sequestri"/ Ultime notizie - pm Genova : "non potremmo fare nulla" : Fondi Lega , Cozzi : "Se cambia nome , limite ai sequestri". Ultime notizie , il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Cozzi : fondi nuova Lega no sequestrabili : 7.49 Di fronte a un nuovo soggetto giuridico completamente autonomo non potremmo fare nulla rispetto ai versamenti futuri. Lo ha detto il procuratore di Genova Francesco Cozzi,in attesa della decisione del Tribunale del Riesame di Genova,chiamato dalla Cassazione a pronunciarsi sul maxisequestro di 49 mln di euro alla Lega considerati il prezzo della truffa sui rimborsi elettorali ai danni dello Stato.Cozzi, conferma al Corriere che "non è ...