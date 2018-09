Le tre tappe del Carroccio per arrivare alla nuova Lega : Il secondo è il congresso fondativo dell'eventuale nuova formazione politica, da svolgersi prima delle elezioni Europee. Il terzo il voto del prossimo anno per il parlamento di Strasburgo che ...

Il Milan manda al tappeto la Roma al 95' : Cutrone regala i tre punti ai rossoneri : Il Milan di Gennaro Gattuso castiga la Roma di Eusebio Di Francesco proprio all'ultimo respiro: i rossoneri vincono una partita fondamentale per 2-1 contro i giallorossi. I gol che hanno deciso la ...

F1 – Verstappen si prende il 3° posto a Spa : “ho fatto il massimo - oltre le aspettative. Ferrari e Mercedes più veloci” : Max Verstappen si tiene stretto il terzo posto conquistato nel Gp di Belgio: il pilota Red Bull è soddisfatto nonostante gli evidenti limiti rispetto a Ferrari e Mercedes Ferrari e Mercedes più veloci di questa Red Bull, dopo Vettel e Hamilton sul podio si piazza però comunque Max Verstappen. Sospinto dai tanti olandesi accorsi a vederlo in pista a Spa, Verstappen è stato abile nel stappare la terza posizione alla Force India e a ...

Vuelta a España 2018 : un percorso tremendo! Le 21 tappe e le stellette di difficoltà : La Vuelta a Espana 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre. Il percorso della terza grande corsa a tappe della stagione si presenta particolarmente impegnativo ma conosciamo nel dettaglio le 21 tappe in programma con tutte le difficoltà e le stellette. Sabato 25 agosto – Prima tappa: Málaga – Málaga (cronometro individuale) 8 km * Si incomincia con una cronometro individuale di appena 8 chilometri per le strade di Malaga. Il ...

Macchini e Lagrù in campo per la rinascita dei territori dal sisma : altre 4 tappe per "Marche-ting" - venerdì sera appuntamento a Servigliano : Il mini tour del digital guru , spettacoli a ingresso libero, passerà da San Severino Marche il 23 agosto , ore 21.30, piazza del Popolo, in caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Feronia, ,...

Belgio : oltre 500mila fiori per tappeto Grand Place Bruxelles : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wta Cicinnati – Serena Williams ko al secondo turno : Kvitova manda al tappeto la statunitense in tre set : Kvitova sorride a Cincinnati: battuta in tre set Serena Williams al secondo turno del torneo statunitense Serena Williams si ferma al secondo turno del Torneo Wta di Cincinnati: la statunitense ha ceduto, nella notte italiana, alla Kvitova, dopo due ore di gioco. La ceca numero 6 al mondo ha stretto i denti e avuto la meglio al termine di un match combattuto, terminato dopo tre set col punteggio di 6-3, 2-6, 6-3. Adesso per la ceca ...

Wta Montreal – Sharapova sorride all’esordio : Karatantcheva al tappeto in due set : Ottimo esordio di Maria Sharapova al torneo Wta di Montreal: Karatantcheva ko in due set Maria Sharapova sorride a Montreal: la tennista russa ha trionfato, questa sera, all’esordio nel torneo Wta canadese. Maria Sharapova ha mandato al tappeto, in due set, la bulgara Karatantcheva nel primo match del torneo di Montreal: la partita è terminata dopo un’ora e 23 minuti di gioco, col punteggio di 6-1, 6-2. La russa numero 22 al ...

F1 – Disastro Red Bull : Verstappen costretto al ritiro al Gp d’Ungheria : Periodo nero in casa Red Bull: Max Verstappen costretto al ritiro dopo pochi giri dal via del Gp d’Ungheria Inizia con una brutta batosta, il Gp d’Ungheria, per il Team Red Bull: Max Verstappen è stato costretto a ritirarsi dopo soli 6 giri dal via della gara ungherese. Improvviso calo di potenza per l’olandese della Red Bull, che ha dovuto quindi accostare e portare la sua monoposto fuori pista, per tornare amaramente ai ...

Tav - cos'è e tutte le tappe di una vicenda lunga oltre 20 anni - : La ferrovia Torino-Lione, pensata per i treni ad alta velocità, deriva da un progetto che ha origine nei primi anni '90 ma che ancora non ha avuto la sua realizzazione a causa del susseguirsi di ...

Diretta/ Bellator Roma 2018 streaming video e tv : Alessio Sakara mette al tappeto Sloane - Kickboxing-MMA : Diretta Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:44:00 GMT)

Tour de France 2018 - le prossime tappe clou. Mur de Bretagne e il pavé della Roubaix - si decide la classifica. Nibali ci proverà sulle pietre? : La cronometro a squadre ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nel Tour de France 2018: la lotta contro il tempo attorno a Cholet doveva dare uno scossone alla classifica generale e così è stato, con i big che si sono dati battaglia lungo 35,5 chilometri e che si sono ritrovati con una classifica ridisegnata totalmente. La frazione odierna ci ha così consegnato la vittoria della BMC di Richie Porte con 4 secondi di vantaggio sul Team Sky ...

Controlli a tappeto della Polizia su tir e bus. Oltre duecento infrazioni sulle strade delle vacanze : Su input del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è appena conclusa anche in Toscana l'operazione Safe driving for good transport , effettuata dalla Polizia di Stato e finalizzata al capillare ...

Tour de France 2018 - tre tappe anticipate per i Mondiali di calcio! Le date - il programma e gli orari : Il Tour de France 2018 scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea e ci terrà compagnia per tre settimane, 21 frazioni all’insegno del grande spettacolo con i migliori ciclisti al mondo che si daranno battaglia per la conquista della maglia gialla. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade transalpine e le emozioni non mancheranno mai con la grande lotta tra Chris Froome, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana e tutte le altre stelle. In ...