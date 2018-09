Le mani del fisco sulla prostituzione | tra paradossi e luoghi comuni

Il Pd e Orfini sbeffeggiati in rete per la manifestazione del 29 «Sarete 4 gatti» : Il Partito Democratico si prepara a scendere in piazza. Il prossimo 29 settembre, come annunciato dal suo segretario Maurizio Martina qualche giorno fa, i democratici tornano a manifestare contro un ...

Bombe a mano della Ruag forse nella mani dell'Isis : Gli obblighi internazionali della Svizzera e i suoi principi di politica estera verrebbero in ogni caso mantenuti, secondo l'esecutivo. La nuova ordinanza sul materiale bellico è molto discussa. Al ...

Il primo Store della Juventus sbarca nella Capitale. E i romani - romanisti - protestano : ... non sarà Cristiano Ronaldo che è ancora un neofita e che sicuramente a Roma verrà più avanti, ma l'ex attaccante David Trezeguet presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo.

Anticipazioni Un posto al sole : Vera nelle mani del ricattatore : Le Anticipazioni di Un posto al sole [VIDEO] sono tornate più avvincenti che mai per svelarci la trama delle nuove puntate della soap, che saranno trasmesse nella settimana fra lunedì 3 e venerdì 7 settembre 2018, su Rai 3 al consueto orario delle 20.45. Ma ecco che cosa vedremo prossimamente sui nostri teleschermi. Il processo contro Massimo Enriquez si avvicina ed Elena può contare sul sostegno di tutta la sua famiglia. Intanto, Vittorio ...

Revisione contabile : quasi l’intero mercato è nelle mani delle «Big Four». E qualcosa non funziona : Kpmg, EY, Deloitte o PwC passano al vaglio il 99 per cento delle società dell'indice S&P 500 e il 98 per cento di quelle del Ftse 350. L'esistenza di quattro società di auditing enormi come queste potrebbe far passare l'idea che la scelta ci sia, seppure non molto ampia. In pratica, però, dicono gli osservatori, anche questa è pura illusione......

Hockey prato - Hockey Series 2018 : 16-0 dell’Italia a Cipro - domani si decide tutto : Com’era ovvio che fosse, è arrivata la goleada dell’Italia nella quarta partita delle Hockey Series 2018 in quel di Gniezno (Polonia). Gli azzurri, ancora imbattuti, hanno sconfitto nettamente il fanalino di coda del raggruppamento, Cipro, con il risultato di 16-0. In chiave differenza reti i ragazzi di Roberto Da Gai non riescono a scavalcare le rivali nel girone: bisognerà però seguire con attenzione la sfida tra i padroni di casa ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : l’orario della gara di domani e come vederla in tv : Domenica 2 settembre si disputerà il GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1 che come da tradizione si correrà sullo storico tracciato di Monza. Sul circuito brianzolo andrà in scena una gara fondamentale per il prosieguo della stagione: la corsa verso il titolo iridato entrerà nel vivo, non sono più ammessi errori, la lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si fa più intensa che mai. Il tedesco della Ferrari, reduce dal successo di ...

Pd - Martina lancia manifestazione contro “governo dell’odio”. Polemica con il M5s - Di Stefano : “Saranno pochi intimi” : Maurizio Martina chiama in piazza il Pd. Il segretario del Partito democratico ha annunciato in un’intervista a Repubblica l’organizzazione di una manifestazione a Roma il 29 settembre contro il “governo dell’odio“. “Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio“, ha detto Martina spiegando che ...

maniac : trailer e locandina della nuova serie originale Netflix : Netflix annuncia il trailer e la locandina di Maniac, la serie originale Netflix creata da Patrick Somerville, diretta da Cary Joji Fukunaga, con Emma Stone, Jonah Hill e Justin Theroux, che sarà disponibile su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 21 settembre. Ambientata in un mondo e in un tempo molto simili ai giorni nostri, Maniac racconta la storia di Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), ...

Vandali in azione nella notte - imbrattato l'ingresso e i manifesti della festa PD di Vecchiazzano : Ignoti hanno imbrattato nella notte tra venerdì e sabato l'ingresso della festa del Pd di Vecchiazzano, in programma dal 29 agosto al 2 settembre. Simboli fallici, graffiti di dubbio gusto e scritte ...

Robot - il made in Italy cresce del 19% : un ritmo migliore di Germania - Giappone e Usa : Nel 2017 la crescita delle installazioni nazionali nel mondo è stata del 19% . Secondo Ifr - la Federazione Robotica internazionale - il tasso di crescita italiano è stato più alto di quello del paese del Sol levante, doppio rispetto a quello tedesco e il triplo rispetto a quello degli Stati Uniti. Ma a giocare un ruolo da padrona è la Cina: progresso del 58% e un terzo delle installazioni globali...

Tiro a segno – Mondiali 2018 : al via domani la 52ª edizione della rassegna iridata : Al via domani la 52esima edizione dei Campionati Mondiali di Tiro Comincerà ufficialmente domani, con la cerimonia d’apertura che si svolgerà presso il poligono di Changwon in Corea, la 52esima edizione dei Campionati Mondiali di Tiro, la prima competizione internazionale che metterà in palio i pass olimpici per Tokio 2020. 60 carte olimpiche – tra le 360 totali riservate a Tiro a segno e Tiro a Volo – verranno assegnate ...

Domani cast e troupe di “Non essere cattivo” all’arena del Cinema America : Porto Turistico di Roma, Ostia – Sabato 1° settembre 2018, ore 21.15. Ingresso gratuito PARTECIPERANNO: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Roberta Mattei, Valentino Campitelli, gli sceneggiatori Giordano Meacci e Francesca Serafini, il DOP Maurizio Calvesi e altri in attesa di conferma. L’omaggio del “Piccolo Cinema America” a Claudio Caligari si chiude sabato 1° settembre al Porto Turistico di Roma con la proiezione del film “Non essere ...