Le leggi razziali Il 5 settembre a San Rossore per non dimenticare

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - il 1938 e le leggi razziali : In occasione dell’80° anniversario della firma delle leggi razziali in Italia “La Grande Storia“, lunedì 3 settembre alle 24.30, propone il racconto di un anno cruciale per la storia d’Italia e per il fascismo. Un anno nel quale, accanto a provvedimenti farseschi, come il passo romano, la soppressione della stretta di mano e l’abolizione delle parole straniere, saranno emanate le famigerate leggi razziali. leggi durissime, ...

Comitato per il NO. Alla Festa Nazionale dell'Unità si parla di leggi razziali e di razzismo : ... Mfe Liguria, Angelo Morini , Mfe Ravenna, Paolo Ponzano , Mfe Roma, Nicola Vallinoto , Mfe Genova, Marco Villa , Mfe Genova, Lamberto Zanetti , Mfe Forlì, Appuntamenti , Politica

leggi razziali - nell’80esimo anniversario i rettori di tutte le università chiedono scusa per studenti e docenti ebrei epurati : “Da un giorno all’altro mio padre mi disse che non potevamo più andare a scuola e da allora non ho più visto i miei compagni di banco”. A parlare è Guido Cava, 88 anni nato a Pisa, che fu uno tra le migliaia di studenti che nel 1938 dovettero lasciare gli studi dopo l’emanazione del Regio decreto numero 1381, ovvero le Leggi razziali volute da Benito Mussolini e dall’allora Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Cava all’epoca aveva ...

leggi razziali - i rettori chiedono scusa. Perché è un gesto doveroso - ma rivoluzionario : Meglio tardi che mai. Ci sono voluti 80 anni, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Un passo molto piccolo rispetto al significato generale che rappresenta e, per questo, un gesto ancora più importante. Con una cerimonia ufficiale, i rettori delle università italiane chiederanno formalmente e pubblicamente scusa alle comunità ebraiche (e a tutto il mondo) per le Leggi razziali, per la solerzia con la quale a partire dal 1938 il mondo accademico ...

80 anni dopo le leggi razziali l’università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei : L’appuntamento è per il 20 settembre a Pisa. L'università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei cacciati con le leggi razziali in forma solenne, 80 anni dopo l’emanazione del provvedimento con cui "si promuoveva la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana".Continua a leggere

La storia di Rachele Vered - colpita dalle leggi razziali - nata a Milano nel 1939 e ancora senza cittadinanza : Da cinque anni Rachele sta portando avanti una contesa con il ministero dell'Economia, che le nega il riconoscimento riservato agli internati nei campi di concentramento e ai loro familiari. Come ...

Vitalizi - Cazzola : “Giornata storica? Anche leggi razziali erano storiche. Cgil? Flirta col M5s e fa guerra a Salvini” : “Di Maio dice che oggi è una giornata storica per il taglio dei Vitalizi? Anche le leggi razziali del ’38 erano storiche. La storia non ha sempre pagine gloriose, ha Anche pagine vergognose. Questa è una pagina vergognosa“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, dall’ex parlamentare Giuliano Cazzola, che spiega: “E’ una pagina vergognosa non tanto perché si tagliano i ...