“Le grida del silenzio” e “La settima onda” trionfano al Villammare Film Festival

(Di domenica 2 settembre 2018) Sono due opere prime prodotte e distribuite da Giuseppe Milazzo Andreani e da Alberto De Venezia a fare incetta di premi al2018, la kermesse organizzata dall’Associazione– Golfo di Policastro con la collaborazione del Comune di Vibonati e il supporto di 105 Tv. Ilche ha come direttore artistico Alessandro Coccorullo e coordinatore artistico Andrea Axel Nobile ha visto, tra i numerosi premiati, vincere il thriller psicologico “Ledaldi Sasha Alessandra Carlesi, prodotta da Saturnia Pictures, Ipnotica Produzioni e Roswellcome miglior Opera Prima e Roberto Calabrese come miglior attore non protagonista. “Ladi Massimo Bonetti interpretato da Francesco Montanari, Valeria Solarino, Alessandro Haber, Imma Piro e prodotta dalla Toteme distribuita da Ipnotica Produzioni e Saturnia Pictures, ...