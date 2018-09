Le foto di David Rubinger esposte a Roma per i 70 anni dello Stato di Israele

La mostra del foto grafo David Rubinger al Museo di Roma in Trastevere : In occasione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele e a un anno dalla scomparsa di David Rubinger

Museo di Roma in Trastevere. Mostra del fotografo David Rubinger : Nel 70° anniversario della fondazione di Israele la Mostra del fotografo David Rubinger al Museo di Roma in Trastevere. Dal 7 settembre al 4 novembre 2018 gli scatti che testimoniano le tappe fondamentali dello Stato ebraico. Roma – In occasione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele e a un anno dalla scomparsa di David Rubinger (29 giugno 1924 – 2 marzo 2017), Roma Capitale, Assessorato alla Crescita ...