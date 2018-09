Lazio-Frosinone 1-0 | Luis Alberto regala il primo successo a Inzaghi

La Lazio ricomincia dai 3 punti presi al Frosinone : La Lazio ricomincia dai 3 punti presi al Frosinone – È finito l’incubo per la Lazio, che ha guadagnato i primi sofferti tre punti liquidando il Frosinone con un gol di Luis Alberto. Niente di facile per i padroni di casa, il Frosinone ha venduto cara la pelle, s’è difesa finché ha potuto approfittando delle incertezze laziali un po’ spaventati dai risultati delle prime due partite. Certo, non tutti gli avversari si chiamano Juventus e ...

Lazio-Frosinone 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Avvio deciso della Lazio, tre volte vicino al vantaggio prima con Milinkovic – fermato dalla Var – poi con Parolo – stoppato dal palo – e infine con Immobile, che non riesce a centrare la porta da distanza ravvicinata. Il primo tempo ha le sembianze di un tiro al bersaglio, ma si chiude sullo 0-0. Al 48′, il meritatissimo sorpasso biancoceleste: un prolungato batti e ribatti nell’area del Frosinone ...

Serie A LIVE Lazio 1 vs Frosinone 0 - 2T - : la sblocca Luis Alberto : Frosinone impegnato in trasferta all'Olimpico contro la Lazio per la terza giornata di Serie A. PRIMO TEMPO Calcio d'inizio dato dalla Lazio. 1 Ottima percussione centrale di Perica , foto a sx, che ...

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la terza giornata : pesante sconfitta del Napoli a Genova - si sblocca la Lazio contro il Frosinone : La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 ha emesso i suoi verdetti. In un turno spalmato da venerdì a domenica si è conferma la Juventus, vincente sul campo del Parma (2-1), grazie alle reti di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi. Ducali a cui vanno fatti i complimenti per l’ottima prestazione, suggellata dal momentaneo pareggio firmato dall’ex romanista Gervinho. Ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo. Prima ...

CRONACA LIVE Lazio-Frosinone 1-0 : entra Badelj per Luis Alberto - FOTO - : LA CRONACA DELLA PARTITA IL SECONDO TEMPO 90 Luis Alberto lascia il posto a Badelj; 84 Esce anche Ciro Immobile: al suo posto entra Caicedo. 82 Primo cambio per Inzaghi: esce Milinkovic per Murgia. ...

Lazio Frosinone 0-0 in diretta : risultato live : Lazio-Frosinone 0-0 live Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi Frosinone , 3-5-2, : ...

Lazio-Frosinone - le formazioni ufficiali : Lazio-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma della terza giornata del campionato di Serie A, in serata di fronte Lazio e Frosinone in una partita che preannuncia gol e spettacolo. Partita importate per la squadra di Simone Inzaghi, l’obiettivo dei biancocelesti è quello di muovere la classifica. Lazio-Frosinone, le formazioni ufficiali Lazio – Strakosha; Lucas Leiva, Acerbi, Wallace, Marusic, Radu, ...

Lazio-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Biancocelesti alla caccia della prima vittoria : Dopo le difficilissime sfide contro Napoli e Juventus, in cui ha tuttavia mostrato di non essere ancora sui livelli della scorsa stagione, la Lazio ora non può più sbagliare: nella sfida interna ...