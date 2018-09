Lazio | è ora di vincere la prima gara

Lazio - Inzaghi : "Col Frosinone vietato sbagliare. Europa? Ora pensiamo solo al campionato" : Missione tre punti. Contro il Frosinone la Lazio insegue il primo successo in campionato. Pesa lo zero in classifica scaturito dalle sconfitte contro Napoli e Juventus ma domina la voglia di svolta. "...

Lazio : Inzaghi - paghiamo ancora scorie : ANSA, - ROMA, 1 SET - "Una vittoria senz'altro ci può aiutare. Non va dimenticato come è finito il campionato scorso, con una grande delusione. Probabilmente ci portiamo ancora qualche scoria dietro, ...

Inzaghi : "Lo zero in classifica ci fa soffrire. Lazio - ora si riparte" : In attesa del Frosinone, le parole del tecnico: "La delusione dello spareggio con l'Inter, il calendario terribile con Napoli e Juve: voltiamo pagina"

Fioramonti - con Israele nuovo impulso reLazioni scientifiche : TEL AVIV - L'obiettivo è stato quello di dare "un nuovo impulso" alle relazioni scientifiche ed accademiche con Israele, specialmente nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione e approfondire ...

Europa League - il calendario della Lazio : ecco date e orari : ROMA - Comincerà il 20 settembre in casa contro l'Apollon il cammino europeo della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, sorteggiata nel gruppo H con Marsiglia, Eintracht e Apollon, non avrà un ...

Europa League 2018-2019 - il calendario e le date delle partite della Lazio. Orari e programma. Si comincia con l’Apollon Limassol : Girone di ferro per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. L’urna di Montecarlo non ha portato fortuna ai biancocelesti, che dovranno affrontare due avversarie molto difficili: i francesi dell’Olympique Marsiglia, finalisti della passata edizione, e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, vincitori dell’ultima Coppa di Germania. Infine ci saranno i ciprioti dell’Apollon Limassol, con cui la Lazio esordierà in casa il 20 settembre. Di seguito il ...

Lazio - Peruzzi : "Per noi - peggior girone possibile. Ora dobbiamo iniziare a fare punti" : Angelo Peruzzi, il club manager della Lazio, ha commentato, ai microfoni di Sky Sport 24, il sorteggio della fase a gironi di Europa League: "Guardando gli altri gruppi penso che il nostro sia il peggior girone possibile". In effeti, se si analizza l'esito dell'estrazione, i ...

Europa League 2018-2019 : il sorteggio dei gironi. Orario d’inizio - come vederlo in tv e le 4 fasce. Presenti Milan e Lazio : Terminata la fase preliminare e ufficializzati i nomi delle società partecipanti, nella giornata odierna verrà svolto il sorteggio dei gironi di Europa League 2018-2019 di calcio. Teatro dell’evento il Grimaldi Forum di Montecarlo, dove a partire dalle ore 13.00 verranno delineati i 12 gruppi da quattro squadre ciascuno. I 48 club iscritti sono divisi in quattro fasce in base al coefficiente (determinato dalla somma di tutti i punti nei ...

Europa League 2018-2019 - oggi il sorteggio : orario d’inizio - tv - fasce e possibili avversarie di Milan e Lazio : Il momento tanto atteso dai tifosi di Milan e Lazio è ormai arrivato: oggi comincia ufficialmente la fase finale dell’Europa League 2018/19 con il sorteggio della fase a gironi. L’Italia sarà rappresentata da solo due squadre a causa dell’eliminazione dell’Atalanta ai calci di rigore dell’ultimo turno preliminare contro il Copenaghen. Con la chiusura dei ventuno spareggi si è finalmente delineata la lista di 48 ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 : orario e su che canale vederlo in tv. Le possibili avversarie di Milan e Lazio : Si terrà venerdì 31 agosto alle ore 13.00 il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, competizione a cui parteciperanno anche il Milan e la Lazio. Al Grimaldi Forum di Montecarlo l’urna andrà a delineare gli abbinamenti dei 12 gruppi, ciascuno composto da 4 squadre, che caratterizzeranno la fase antecedente ai turni ad eliminazione diretta. Sono 48 le squadre coinvolte: 17 qualificate di diritto, 21 qualificate ...

Frosinone - Goldaniga : 'Lazio ti batto ancora e Acerbi paga la cena' : Nesta come idolo, Acerbi come amico. Edoardo Goldaniga, centrale del Frosinone, ha la Lazio nel destino. Goldaniga, il 30 agosto 2015 lei esordiva in Serie A... 'È un bel traguardo. Sono contento ...