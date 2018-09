Laureato alla Bocconi | preferisce fare il ladro

lamartesana

: RT @Rinaldi_euro: @icebergfinanza Eppure essendosi laureato in economia alla Sapienza in negli anni ‘70 avrebbe dovuto avere Federico Caffè… - LuanaCelli2 : RT @Rinaldi_euro: @icebergfinanza Eppure essendosi laureato in economia alla Sapienza in negli anni ‘70 avrebbe dovuto avere Federico Caffè… - zazoomnews : Laureato alla Bocconi arrestato per ricettazione in casa aveva oro quadri e gioielli - #Laureato #Bocconi… - radiolombardia : Laureato alla Bocconi arrestato per ricettazione, in casa aveva oro, quadri e gioielli - -

(Di domenica 2 settembre 2018), ha deciso di mettere a frutto in maniera assolutamente poco convenzionale i suoi studi in economia. Unseriale, un 26enne albanese era rientrato sul territorio nazionale senza autorizzazione a seguito di un provvedimento di espulsione per ricettazione. Tra la refurtiva trovata anche ...