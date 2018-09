Laureato alla Bocconi arrestato per ricettazione | in casa aveva oro | quadri e gioielli

Processo alla famiglia Bossi - il Trota : “Non sapevo di essere Laureato” : “Ho saputo della mia laurea in Albania solo dopo questa indagine”. Renzo Bossi, detto il Trota, si fa interrogare nel Processo in cui è imputato per appropriazione indebita assieme al padre Umberto e prova a difendersi da tutte le accuse, compresa quella di avere acquistato un titolo di studio presso l’Università Kristal di Tirana coi soldi pubblici della Lega. Laurea documentata nell’inchiesta ‘The family’ e ...