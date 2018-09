L'assegno cartaceo diventa digitale. Cosa cambia in pratica con la proceduta Cit : Nell'ambito del processo di digitalizzazione del Paese anche gli assegni si adeguano. Ciò grazie alla nuova procedura denominata "Check Image Truncation" (Cit) che trasforma gli assegni, una volta versati in banca, in un documento digitale. Lo sottolinea l'Abi in una nota. L'assegno digitale sostituisce l'assegno originale cartaceo ed ha piena validità ad ogni effetto di legge, riducendo i ...