L' assegno cartaceo diventa digitale Cosa cambia in pratica con la procedura Cit

(Di domenica 2 settembre 2018) Nell'ambito del processo di digitalizzazione del Paese anche gli assegni si adeguano. Ciò grazie alla nuova procedura denominata "Check Image Truncation" (Cit) che trasforma gli assegni, una volta versati in banca, in un documento. Lo sottolinea l'Abi in una nota. L'sostituisce l'originaleed ha piena validità ad ogni effetto di legge, riducendo i rischi operativi legati al suo scambio materiale e lavorazione manuale. La Cit non incide sulle modalità di utilizzo e versamento degli assegni da parte dei clienti: l'emissione e la circolazione degli assegni rimangono infatti in forma cartacea, e il versamento avviene presso gli sportelli delle agenzie o presso gli Atmmultifunzione come previsto da ciascuna banca. Dal 9 luglio 2018 la Cit è l'unica ...