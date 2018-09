Lasciamoli lavorare | un recap del complicato agosto del Governo Conte

vice

: RT @Kotiomkin: #Ronaldo non ha fatto goal nelle prime 3 giornate ed è un bidone. Il #Governo non ha fatto un cazzo nei primi 3 mesi e 'lasc… - quasifurlan : RT @Kotiomkin: #Ronaldo non ha fatto goal nelle prime 3 giornate ed è un bidone. Il #Governo non ha fatto un cazzo nei primi 3 mesi e 'lasc… - LelloForlini : #Ronaldo non ha fatto goal nelle prime 3 giornate ed è un bidone. Il #Governo non ha fatto un cazzo nei primi 3 mes… - louisfornellist : RT @Kotiomkin: #Ronaldo non ha fatto goal nelle prime 3 giornate ed è un bidone. Il #Governo non ha fatto un cazzo nei primi 3 mesi e 'lasc… -

(Di domenica 2 settembre 2018) ... "di cui metà per sterilizzare gli aumenti dell'Iva." Una delle coperture, come chiarisce in una intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'Economia Tria, dovrebbe attingere dai 9 miliardi spesi ...