L' Amica geniale | a Venezia scoppia la ' febbre Ferrante'

Festival di Venezia 2018 - L’Amica geniale : qualità da vendere nello sguardo condiviso di Saverio Costanzo ed Elena Ferrante : “Noi femmine siamo meglio dei maschi, dimostratelo bambine!”. Così chiedeva l’illuminata maestra Oliviero e le sue “prescelte” Lila e Lenù non la deludono: intelligenti e preparate stendono tutti alla gara di classe. C’è qualità da vendere nella condivisione di sguardo Ferrante-Costanzo applicata a L’amica geniale, l’attesissima serie tv ispirata all’omonimo primo bestseller della tetralogia della più letta e misteriosa scrittrice italiana ...

Venezia 75 - il giorno de «L’Amica Geniale» (e di quello che «non abbiamo più») : Che le «amiche geniali» chiamate a dar volto alle bambine, poi giovani e adulte, dei romanzi di Elena Ferrante in tv fossero loro – Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco e Gaia Girace – regista e produttori lo hanno capito subito. «Nessuna era stata scelta prima di loro», assicura il regista Saverio Costanzo a Venezia, dov’è giunto insieme al cast per presentare la serie alla 75esima Mostra del cinema. LEGGI ...

L’Amica geniale? «Un miracolo drammaturgico» : Una serie che farà parlare di sé. L’amica geniale di Saverio Costanzo, tratta dal primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, è stata presentata in anteprima alla Mostra del Cinema. E ha già toccato il cuore del pubblico veneziano. In autunno invece approderà in contemporanea su Raiuno e Timvision, mentre il 1°, il 2 e il 3 ottobre verranno proiettati al cinema i primi due episodi. L’attesa era alta visto il successo del best-seller della ...

Festival di Venezia 2018 - il regista de L’Amica geniale rivela : “Elena Ferrante ha collaborato alla sceneggiatura via mail” : “Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta”. Parola di Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi della serie tratta da “L’Amica Geniale” il best seller della misteriosa autrice italiana, la cui identità che si cela ...

L'Amica è geniale : Insomma, è un'opera contemporanea e politica, nel senso più sentimentale del termine". "Non fatemela pagare, la citazione di Anna Magnani che stramazza a terra in Roma città aperta ", chiede alla ...

L’Amica geniale in anteprima a Venezia 75 con Saverio Costanzo e il cast : “Ma non diremo chi è Elena Ferrante” : Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Elena Ferrante: Saverio Costanzo, produttori e cast hanno presentato L’amica geniale in anteprima in conferenza stampa durante la 75esima edizione del festival cinematografico del Lido. Tratta dal primo dei quattro libri della misteriosa scrittrice napoletana dedicati all’amicizia tra Lila e Lenù, L’amica geniale è una produzione internazionale e allo stesso tempo tutta italiana, frutto della ...

'L'Amica Geniale' di Elena Ferrante si svela a Venezia 75 : I 4 volumi che compongono la storia di Lila e Lenù , le amiche cresciute nello stesso rione di Napoli ma destinate a prendere strade diverse, hanno venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo. E ...

«L’Amica Geniale» : ecco il primo trailer ufficiale : Il rione è sospeso nel tempo. L’aria è assopita e trasuda tranquillità. Lila e Lenù corrono fra i campi vicini, giocano con due bambole di pezza di cui scelgono di disfarsi e si impegnano a scuola per diventare le migliori, le più brave. A pochi giorni dalla presentazione dei primi due episodi al Festival di Venezia, L’Amica Geniale ha finalmente il suo primo trailer. Lungo, emozionante, capace di restituire in pochi attimi le ...