tgcom24.mediaset

: RT @MediasetTgcom24: L'America saluta McCain, oggi la sepoltura nel Maryland #mccain - Monica89159137 : RT @MediasetTgcom24: L'America saluta McCain, oggi la sepoltura nel Maryland #mccain - MediasetTgcom24 : L'America saluta McCain, oggi la sepoltura nel Maryland #mccain -

(Di domenica 2 settembre 2018) Johnverrà sepoltonel cimitero della US Naval Academy ad Annapolis, in, con una cerimonia privata. Sabato funerali nella National Cathedral di Washington con gli ex presidenti ...