gossipetv

: L’Allieva 2 inizia prima, su Rai 1 da fine ottobre: novità e anticipazioni - carmenFashionCr : L’Allieva 2 inizia prima, su Rai 1 da fine ottobre: novità e anticipazioni - mileysdna : @shesagleek13 40 minuti e inizia che dio ci aiuti, ieri hai visto l'allieva? Respiriamo SÌ OK TI CAPISCO CIAO - beatrisroux : tra pochissimo inizia non dirlo al mio capo 2 e non realizzo, poi continua con l'allieva e la porta rossa quindi L… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Quandola seconda stagione de L’Allieva su Rai 1: tutte leBuone notizie per i fan de L’Allieva. Rai Uno ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione della fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita.lmente i nuovi episodi erano previsti per lavera 2019 ma, come … L'articolo L’Allieva 2, su Rai 1 daproviene da Gossip e Tv.