L’allergia al nichel è più comune nei pazienti obesi e in sovrappeso

(Di domenica 2 settembre 2018) Alimenti calorici e vita sedentaria non sembrano spiegare il fenomeno dell’tà in crescita, tanto che la ricerca si sta focalizzando sullo studio di altri fattori che potrebbero avere un ruolo nel guadagno del peso.alè uno di questi, tanto che l’EFSA (autorità europea per la sicurezza alimentare), ha recentemente lanciato un allarme sui possibili effetti deleteri delassunto con la dieta sul metabolismo energetico e sul rischio di comparsa di malattie per gli allergici. Per la prima volta i ricercatori del Department of Experimental Medicine, Università La Sapienza di Roma, hanno osservato un’associazione significativa tra allergia altà, in uno studio condotto su 1128in. Iallergici mostravano un peggioramento del metabolismo del glucosio con livelli più alti di insulina, indice HOMA-IR (insulino ...