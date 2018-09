ilmattino

: RT @mattinodinapoli: Ladri di biciclette in trasferta a Meta di Sorrento: sorpresi e arrestati - PalmerioRoberta : RT @mattinodinapoli: Ladri di biciclette in trasferta a Meta di Sorrento: sorpresi e arrestati - mattinodinapoli : Ladri di biciclette in trasferta a Meta di Sorrento: sorpresi e arrestati - positanonews : PENISOLA SORRENTINA/ I CARABINIERI ACCIUFFANO DUE LADRI DI BICICLETTE A META - -

(Di domenica 2 settembre 2018)- Avevano adocchiato un condominio in via Caracciolo per rubare dueelettriche lasciate nel cortile. Proprio mentre stavano per metere a segno il colpo, però, i carabinieri li hanno ...