L’abito di Chiara Ferragni | i giudizi delle stiliste

Empoli - malata di cancro si sposa in ospedale : “Chiara è morta indossando L’abito da sposa” : La storia di Chiara Quartieri, 41enne di Empoli , malata di cancro , che è morta il giorno dopo aver sposa to il suo compagno Emilio nel letto dell' ospedale dove era ricoverata. Aveva ancora il velo nuziale sulla testa. "Grazie a tutti. Hanno donato l’ultimo sorriso a una donna coraggiosa".Continua a leggere

CHIARA FERRAGNI/ L’abito in latex scatena le critiche : “datemi il tempo di tornare in forma” : CHIARA FERRAGNI divide i fans: prima riceve le critiche per l'abito in latex aderente e poi porta a casa migliaia di complimenti per la foto in bikini.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 05:15:00 GMT)