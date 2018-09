La polemica di Di Maio contro le agenzie di rating

Ilva - polemica sul tavolo al Mise/ Di Maio : “Ascoltiamo tutti” - Re David : "Non è un confronto" : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:39:00 GMT)

Da dove nasce la polemica tra l'isola di Maiorca e Salvini : Porti chiusi si, ma stavolta per Salvini. Il consiglio comunale, così come riporta il sito Diario de Mallorca di Maiorca ha approvato una mozione in cui dichiara il ministro dell'Interno italiano persona "non gradita" nell'isola spagnola. Un provvedimento duro scaturito in seguito all'attracco delle navi della Ong Proactiva Open Arms, sabato scorso, proprio a Maiorca, dopo aver soccorso una donna ...

Nomine Cdp - l'ira di Di Maio su Tria : «La scelta deve essere politica». Salvini smorza la polemica : Il primo era sull'orlo di una crisi di nervi, rivendicava «una scelta politica» sugli assetti di potere, tenendo a ricordare che «il nostro è un governo politico non tecnico». Con chiara allusione al ...

Assunta Montanarino - ecco chi è la nuova "segretaria della polemica" alla corte di Di Maio : Sulla giovane donna si sono posate pesanti critiche non solo per la giovane età e per la sua scarsa esperienza, nonostante una laurea in Economia, ma anche per il fatto che proviene dallo stesso ...

DI MAIO vs CONFINDUSTRIA/ Una polemica che fa comodo - ma lascia l'Italia bloccata : Continuano le polemiche sugli effetti del Decreto dignità. E il ministro Di MAIO si scaglia contro CONFINDUSTRIA: fa terrorismo psicologico.

Dl dignità - Di Maio : “Confindustria sbaglia a difendere il gioco d’azzardo. Inps? No polemica - diverse vedute” : “Sentire Confindustria dire che gli effetti di questo decreto sono negativi e giustificarlo con degli studi che hanno portato avanti non mi convince perché questo è lo stesso centro studi che diceva che se vinceva il no al referendum cadeva l’economia italiana. Una cosa è totalmente sbagliata e cioè che difenda il gioco d’azzardo, e mi spiace perché dentro Confindustria ci sono le aziende di Stato e proprio da loro dovremmo ...

Assia Montanino - compaesana di Di Maio - assunta dal ministro come «segretaria personale» : esplode la polemica - ma il vicepremier risponde ... : Vive nel comune dell'hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto il suo nuovo datore di lavoro, ha 26 anni ed è laureata in Economia. Grillina, nel 2015 si è candidata alle amministrative a ...

"Assume amica a 70mila euro l'anno" : polemica il Giornale-Di Maio - : Il quotidiano milanese ha messo sotto accusa il vicepremier per aver portato con sé al ministero dello Sviluppo Economico, come assistente, la compaesana Assia Montanino. La replica del capo politico ...

BOERI - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: "Cerchiamo la manina". Nota congiunta dei due ministri: "Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili". La replica e le ultime notizie

Dl dignità - si infiamma la polemica. Di Maio e Tria : Stime INPS discutibili. Boeri : Attacco senza precedenti : In un'economia con disoccupazione elevata, questo significa riduzione dell'occupazione. E' difficile stabilire l'entità di questo impatto, ma il suo segno negativo è fuori discussione. La stima dell'...

Decreto dignità - la polemica prosegue. Di Maio-Tria : “Nessuna accusa - ma cerchiamo la manina” : Il giorno dopo la polemica sul Decreto dignità, i toni all’interno del governo sono più distesi ma la discussione prosegue. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio fa sapere in una nota con giunta con lo stesso ministro dell’Economia Giovanni Tria «non ha mai accusato né il ministero dell’Economia e delle Finanze né la R...

[La polemica] Salvini furioso tira per la giacca Mattarella e Di Maio gli lancia una ciambella di salvataggio. Ma quei soldi spariti li ha ... : Ma alla fine, a chi sono finiti i soldi della Lega truffati allo Stato? I quasi cinquanta milioni di euro sono stati spesi per le iniziative politiche del Carroccio? Per la campagna elettorale delle ...