La modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 pronta all’esordio | indiscrezioni al 2

Rumor : la modalità Blackout di COD Black Ops 4 avrà porte apribili - 100 giocatori e molto altro : C'è ancora qualche alone di mistero attorno alla modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, tuttavia grazie a dei leak è emerso qualche dettaglio in più.Come riporta WCCFTECH, la stessa fonte che rivelò il contenuto del DLC fourth pack di COD WWII ha condiviso nuovi dettagli sulla modalità Blackout. A quanto pare, la modalità conterrà la possibilità di aprire e chiudere porte, zombie e potrebbe ospitare partite da 100 giocatori: Vi ...

Call of Duty Black Ops 4 : nella modalità Blackout i veicoli saranno "ben bilanciati" per adattarsi al combattimento a piedi : I veicoli nella modalità battle royale di Black Ops 4 saranno "ben bilanciati", quindi i giocatori a piedi non saranno sopraffatti, assicurano gli sviluppatori.Abbiamo visto per la prima volta la modalità di Call of Duty: Black Ops 4 nel trailer del mese scorso, che ha mostrato un ATV, un elicottero e una barca, e, in un'intervista con PC Gamer, John Rafacz di Treyarch ha assicurato:"C'è una gamma di veicoli che ritengo siano ben bilanciati per ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando inizierà la beta della modalità Blackout su Xbox One e PC : Treyarch ha rivelato quando arriverà la beta della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 su PC e Xbox One. Come segnala Dualshockers, l'attesa modalità battle royale sarà disponibile in fase beta sulle due piattaforme il prossimo 14 settembre.Non sappiamo molto della beta di Blackout, sappiamo solo che includerà versioni Solo, Duo e Quads di Battle Royale e che mostrerà personaggi, armi e mappe basate su giochi precedenti della serie ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando avrà inizio la beta della modalità Blackout : Le notizie riportate ieri, a quanto pare, si sono rivelate veritiere. Sono, infatti, giunte interessanti novità per Call of Duty Black Ops 4: Treyarch e Activision hanno annunciato la data per l'inizio della beta di Blackout, la modalità battle royale del nuovo sparatutto.Come segnala Dualshockers, la beta inizierà il 10 settembre e sarà disponibile prima su PlayStation 4. Al momento sappiamo solo che arriverà anche su altre piattaforme, ma non ...