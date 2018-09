La linea di Tria | deficit mai oltre il 2% Solo 6 miliardi per avviare le riforme

Autostrade - Giovanni Tria frena i Cinque Stelle su Cassa depositi e prestiti : passa la linea Giorgetti : Poche ore dopo, secondo un retroscena di Repubblica, uomini vicini al ministro dell'Economia hanno decisamente smentito l'ipotesi. La proposta già non godeva dei favori dei pronostici, considerando ...

Decreto dignità - no all’aumento delle indennità per licenziamenti ingiusti. Il Pd sceglie la linea Confindustria e si spacca : Il Decreto dignità sembrava finora il primo test di tenuta della maggioranza, con la Lega che ha promesso modifiche dopo aver sentito le sirene del suo pezzo di elettorato composto dai datori di lavoro e dall’altra il ministro Luigi Di Maio che ha avvertito che va bene migliorare, ma senza snaturare il testo. E invece – proprio ora che la sterminata campagna elettorale diventa finalmente in un confronto nel merito – a mostrare ...

Governo - linea comune a vertice Austria : 21.16 Il Governo cerca di mettere a punto una linea comune sui migranti da portare al vertice di Innsbruck dei ministri dell' Interno. "L'Italia parlerà con una sola voce", dicono fonti dell'esecutivo,dopo il vertice tra Conte, i vicepremier e alcuni ministri. Domani, è previsto un incontro tecnico,mercoledì nuovo colloquio tra Conte e Salvini. I punti chiave che l'Italia porterà in Europa sono:no agli ingressi dei cosiddetti movimenti ...

“Proteggeremo i nostri confini”. L’Austria si allinea alla Germania : pronta la stretta sui migranti : Dopo l’accordo di Cdu e Csu e la pianificazione di zone di transito ai confini della Germania, il governo austriaco si dichiara pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali» e attende un rapido chiarimento da Berlino: è quanto emerge dalla presa di posizione comunicata oggi dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il...

Carburanti : Up - in primi 5 mesi prezzo industriale in linea con area euro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Nei primi cinque mesi del 2018 il prezzo al consumo della benzina ha riflesso esclusivamente gli aumenti dei mercati internazionali (PlattsCifMed) della materia prima con Iva. E’ quanto rileva Unione Petrolifera (Up) in occasione dell’Assemblea annuale. Nei primi cinque mesi del 2018, si rileva, “il prezzo industriale dei Carburanti si è mosso in linea con quello dell’area euro, con uno ...