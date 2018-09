La Lega teme accerchiamento dei pm su Salvini Spuntano altre accuse

Dl dignità : Meloni - spero che Lega ci metta mano pesantemente (2) : (AdnKronos) – Entrando nel merito del provvedimento, “temo che non ci voglia l’Inps -sottolinea Meloni- per dirci che se tu rendi più rigidi i contratti di lavoro non avrai più lavoro, ma avrai meno lavoro. Questo principio lo contestavamo alla sinistra e non possiamo non contestarlo al governo grillo-leghista. Come centrodestra abbiamo sempre detto che la sfida era rendere più facile assumere e mettere nelle condizioni chi può ...

Dl dignità : Meloni - spero che Lega ci metta mano pesantemente : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Sul decreto legge dignità, “per rispetto ai cittadini che hanno votato centrodestra e che erano maggioritari e che sicuramente non sono d’accordo con questa impostazione, credo che la Lega dovrebbe metterci le mani pesantemente”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione ’24 mattina’ su Radio 24.“I temi economici -spiega- sono ...

Voucher - Centinaio (Lega) : “Il M5s ci ha seguiti? Vittoria di tutti. Di Maio non era d’accordo? Temeva sfruttatori” : “È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i Voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio Temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è ...

Vitalizi : domani atteso stop alla Camera - ma M5S teme ‘sgambetto’ Lega : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l’ufficio di presidenza della Camera abolirà i Vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all’occhiello del M5S. Ma c’è un timore che agita i pentastellati: il dubbio di uno ‘sgambetto’ della Lega sulla strada dell’approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, in ...

Giulio Centemero : "Quei 49 milioni la Lega li ha spesi per fare politica" : "Quei 49 milioni di euro noi li abbiamo spesi per il partito. Molti non lo sanno. E molti altri fingono di non saperlo: quella dei "49 milioni di euro rubati" è una balla clamorosa". Parola del tesoriere della Lega, intervistato dal quotidiano La verità, a proposito della sentenza della Cassazione che dà ragione alla Procura di Genova e ordina di sequestrare i conti della Lega "ovunque si trovino".Centemero innanzitutto ...

Lega - l'inchiesta : può salvare i conti ma teme il nuovo superteste : Nell'inchiesta giudiziaria sui fondi della Lega ai tempi di Umberto Bossi e Francesco Belsito , spunta un superteste . Rivela La Stampa che il 13 giugno la Guardia di Finanza ha perquisito la ...

Lega - i dirigenti fanno quadrato dopo l’autorizzazione al maxi sequestro. Centemero : “In cassa solo 300mila euro” : “Sul conto della Lega 300mila euro, non di più” assicura il tesoriere Giulio Centemero nel tentativo di placare il polverone. Impresa non facile, però. Ad alzare una nuova folata di polemiche è stato il deposito da parte della cassazione delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 aprile ha autorizzato il sequestro delle somme future che entrano nelle casse della Lega, fino al raggiungimento dei 49 milioni che secondo i ...

Lega : Centemero - in tribunale con raccolta Pontida monetine 10 cent : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Consci della totale trasparenza e onestà con cui abbiamo gestito il movimento, con bilanci da anni certificati da società esterne, e non avendo conti segreti all’estero ma solo poche lire in cassa visti i sequestri già effettuati, sarà nostra premura portare in monetine da 10 centesimi al tribunale di Genova tutto quello che abbiamo raccolto come offerte da pensionati, studenti e operai durante il ...

Cassazione dispone sequestro dei 48 milioni alla Lega. Centemero : diamo fastidio : Roma, 3 lug. , askanews, 'Forse l'efficacia dell'azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo così'. Così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del ...

Lega : Centemero - sentenza Cassazione? Non ci fermeranno così : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo cos씝. così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la sentenza della Cassazione che ha decretato che ‘ovunque venga rinvenuta’ qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord – su conti bancari, libretti, depositi ...

