La Lega di Salerno contro la delocalizzazione e propone di istituire l' assessorato al Mare

Calabria : Lega mbiente premia il brigadiere dei Carabinieri forestali Salvatore Salerno : ... e l'accondiscendenza delle istituzioni verso abusivi di varia natura dall'altra, ha prodotto scempi di natura e la crescita di un'economia malata e illegale, come ha correttamente sottolineato l'...

Il Consiglio ha approvato il ColLegato alla Legge Stabilita' Regionale per l'anno 2018 - Salernonotizie.it : In funzione del piano di ristrutturazione, la Regione riconosce alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00 negli ...