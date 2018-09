romadailynews

: 46' - Squadre di nuovo in campo. Ricomincia Juve-Lazio! #JuveLazio [1-0] #ForzaJuve ????? - juventusfc : 46' - Squadre di nuovo in campo. Ricomincia Juve-Lazio! #JuveLazio [1-0] #ForzaJuve ????? - romadailynews : La Lazio ricomincia dai 3 punti presi al Frosinone: La Lazio ricomincia dai 3 punti presi… - strumentiumani : Serie A Roma: 3 gare in 13 giorni (dom lun ven) Inter: 3 in 14 (dom dom sab) Juventus: 3 in 15 (sab sab sab) Lazi… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Ladai 3al– È finito l’incubo per la, che ha guadagnato i primi sofferti treliquidando ilcon un gol di Luis Alberto. Niente di facile per i padroni di casa, ilha venduto cara la pelle, s’è difesa finché ha potuto approfittando delle incertezze laziali un po’ spaventati dai risultati delle prime due partite. Certo, non tutti gli avversari si chiamano Juventus e Napoli, ilè altra cosa. Ma vincere con un solo gol di scarto con la neo-promossa deve far pensare a Simone Inzaghi a trovare soluzioni ai problemi che anche oggi i biancazzurri hanno mostrato. Inutile lamentarsi con Lotito, che più di quel che ha fatto pare non intenda fare. Aveva cominciato bene, la, con un gol al 4’ di Milinkovic Savic. Punizione dalla trequarti di Parolo, il pallone arriva in area dove Acerbi colpisce di testa sul ...