La Juve vince anche a Parma

La Juve vince a Parma una partita difficile. Cristiano Ronaldo ancora a secco : Nella terza vittoria della Juventus c'è poco trionfo. Parma-Juventus finisce 1-2 con due gol spediti da Mosca: Mandzukic per il vantaggio e Matuidi per il secondo allungo, le due M della finale del ...

Ronaldo non si sblocca - ma la ricca Juventus operaia vince ancora - : ... a Verona, Pjanic e Mandzukic contro la squadra di Inzaghi, mentre a piegare l'orgogliosa resistenza della squadra di D'Aversa sono ancora il croato e Blaise Matuidi, l'unico campione del mondo della ...

La Juve vince ma non convince - CR7 ancora a secco : ma che fine ha fatto il fenomeno? : Cristiano Ronaldo ancora a secco: la Juventus non convince a Parma, ma porta a casa un’importante vittoria per 2-1 e rimane davanti a punteggio pieno Un match di grande importanza, questa sera al Tardini: il Parma ha infatti ospitato la Juventus, per l’anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A. L’attenzione è stata tutta riposta su Cristiano Ronaldo, che, secondo le statistiche, si sarebbe dovuto sbloccare ...

La sensuale Ilaria D’Amico : “la Champions? La Juventus può vincere” [GALLERY] : 1/10 Ilaria D'Amico - Buffon (Foto LaPresse/Spada) ...

Juve - esperienza e cattiveria : quelli che riprovano a vincere la Champions : TORINO - Ok, avere Cristiano Ronaldo con e non contro , a maggior ragione per un club che sfidando il talento portoghese ci ha rimesso parecchio, ultimamente, in Champions League, vuole dire parecchio.

Buffon : "Juve sempre al top. Ma Ancelotti è un vincente" : Il Psg è già diventato casa sua. Accolto dai tifosi che lo considerano già "uno di noi", come hanno scritto su uno striscione all'esordio da titolare. Apprezzato dai compagni di squadra che lo ...

Juve - magie e sorrisi : Cristiano Ronaldo vince - Dybala 'ci prova' : TORINO - Allenarsi per continuare ad accumulare trofei, raggiungere nuovi obiettivi ed infrangere ulteriori record. Ma col sorriso. È questo il mantra in casa Juve e, in barba alle voci provenienti ...

MOGGI - "RONALDO NON LO AVREI PRESO A 33 ANNI"/ Ultime notizie Juventus - "Scudetto? Lo vince l'Inter..." : MOGGI: "Cristiano Ronaldo non lo AVREI PRESO a 33 anni". Ultime notizie Juventus, l'ex direttore sportivo bianconero rivela: "Allegri e Agnelli mi ascoltano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Juventus - Pjanic : 'Vogliamo continuare a vincere. Le punizioni? Prima c'era Dybala - ora è gara anche con CR7' : ... adesso si è aggiunto anche Cristiano Ronaldo… In ogni caso lui le calcia molto bene, quindi siamo felici che sia qui perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere il migliore al mondo e ci darà ...

Pjanic - questa Juve vuole vincere tutto : ANSA, - TORINO, 28 AGO - "Abbiamo in testa grandissimi obiettivi, la Juventus vuole vincere tutto". Così Miralem Pjanic a Juventus Tv: "Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti, ...

Juventus - Pjanic senza limiti : 'Vogliamo vincere tutto' : TORINO - ' Abbiamo in testa grandissimi obiettivi, la Juventus vuole vincere tutto' . Così Miralem Pjanic nell'intervista rilasciata a Juventus Tv: ' Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e ...

Juventus - Pjanic : "Continuiamo a vincere. Punizioni? Nelle gare con Dybala ora c'è pure Cristiano..." : Ecco: la speranza di tutto il mondo bianconero è che dia quella concretezza che ha regalato negli altri club. Magari al chiaro di luna, in una notte madrilena di inizio giugno. Gasport

Matuidi : 'Juve - vincere qui è importante quanto un Mondiale' : Blaise Matuidi , centrocampista della Juventus laureatosi campione del mondo con la Francia, ha parlato a Jtv dopo la vittoria contro la Lazio: 'Il Mondiale stata un'emozione fortissima, mi ha dato grande entusiasmo. Ma dopo qualche giorno di riposo sono ripartito subito.

Zazzaroni : Circo Ronaldo ancora chiuso - Juve concreta e vincente - Calcio : Lo stesso Ronaldo si muove come un ottimo giocatore della Juve, non come il primissimo al mondo: quando serve ed è servito, sa rendersi pericoloso, altrimenti disegna linee di passaggio, apre vuoti, ...